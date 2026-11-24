नेपाल में 5.4 तीव्रता का भूकंप, भारत-बांग्लादेश और भूटान तक महसूस हुए झटके

Nepal Earthquake : पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। भूकंप सुबह करीब 7:02 बजे आया, जिसका केंद्र नेपाल के कोशी प्रांत में लेलेप के पास जमीन से 20 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप के झटके केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत, भूटान और बांग्लादेश के कई हिस्सों के साथ-साथ चीन से भी झटके महसूस होने की खबरें सामने आई हैं। फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

असम में भी आया भूकंप

नेपाल में आए भूकंप से कुछ घंटे पहले भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में भी धरती हिली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, असम के कार्बी आंगलोंग जिले में सुबह 3:39 बजे 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे (25.743° उत्तरी अक्षांश और 93.355° पूर्वी देशांतर) था।

नेपाल में बार-बार क्यों आता है भूकंप?

हिमालयी क्षेत्र में स्थित नेपाल दुनिया के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक जोन (भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5) में आता है। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के आपसी टकराव और दबाव के कारण यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। नेपाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंप 2015 में आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 थी। उस त्रासदी में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 10 लाख से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा था।

कैसे आता है भूकंप?

हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से चार परतों—इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट—से बनी है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाकर लिथोस्फेयर कहा जाता है, जो करीब 50 किलोमीटर मोटी परत है और कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है। ये प्लेटें लगातार धीमी गति से खिसकती रहती हैं। जब इन प्लेटों के बीच घर्षण और दबाव बहुत बढ़ जाता है और वे अचानक अपनी जगह बदलती हैं या एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसकती है, तो ऊर्जा निकलती है और भूकंप आता है।

कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता?

भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पैमाने को सन् 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से खोजा था। ALSO READ: बाढ़ के बाद भूकंप के झटके से थर्राई नेपाल की धरती

इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, वह प्रति स्केल 32 गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 3 रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी, वह 4 स्केल पर 3 रिक्टर स्केल का 10 गुना बढ़ जाएगी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।