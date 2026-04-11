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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Modified: शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (19:50 IST)

हॉर्मुज की हत्यारी माइन्स, जानिए समुद्री Mines कैसे काम करती हैं और क्यों हैं ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा?

Naval Mines Strait of Hormuz
Naval Mines Strait of Hormuz: समुद्र की विशाल लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां बिना किसी आहट के मौत तैरती रहती है। इन्हें हम 'नेवल माइन्स' (Naval Mines) या समुद्री बारूदी सुरंगें कहते हैं। हाल ही में, विशेषकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे रणनीतिक जलमार्गों में तनाव के दौरान, नेवल माइन्स की चर्चा वैश्विक सुरक्षा के केंद्र में है।
 
जानिए ये माइन्स कैसे बिछाई जाती हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 'रेड लाइन' मानते हैं।

1. नेवल माइन्स क्या हैं? (What are Naval Mines?)

नेवल माइन्स पानी के नीचे रखे गए विस्फोटक उपकरण होते हैं। इन्हें दुश्मन के जहाजों या पनडुब्बियों को क्षतिग्रस्त करने या डुबोने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिसाइलों या टॉरपीडो के विपरीत, माइन्स 'वेटिंग वेपन्स' हैं—यानी ये बिछा दी जाती हैं और शिकार के आने का इंतज़ार करती हैं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक सस्ता लेकिन बेहद घातक हथियार है।
Naval Mines Strait of Hormuz

2. समुद्र में माइन्स बिछाने की प्रक्रिया (Deployment Methods)

माइन्स बिछाने की प्रक्रिया को 'माइन-लेइंग' कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से चार तरीके होते हैं:
  • जहाजों द्वारा (Surface Ships) : विशेष 'माइन-लेयर' जहाजों का उपयोग किया जाता है। ये जहाज अपनी डेक से माइन्स को एक निश्चित अंतराल पर पानी में गिराते चलते हैं।
  • पनडुब्बियों द्वारा (Submarines) : यह सबसे खतरनाक और गुप्त तरीका है। पनडुब्बियां अपने टॉरपीडो ट्यूब के माध्यम से दुश्मन के बंदरगाहों या गुप्त रास्तों में चुपचाप माइन्स बिछा देती हैं।
  • विमानों द्वारा (Aircraft) : विमानों से पैराशूट की मदद से माइन्स को पानी में गिराया जाता है। यह तरीका अक्सर उथले पानी या उन इलाकों में इस्तेमाल होता है, जहां जहाज नहीं पहुंच सकते।
  • रिमोट माइनिंग : आधुनिक तकनीक की मदद से अब ऐसी माइन्स भी आ गई हैं जिन्हें दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ही सक्रिय किया जाता है।

3. माइन्स के प्रकार और उनकी स्थिति (Types of Naval Mines)

पानी की गहराई और जहाज के प्रकार के आधार पर माइन्स को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
  • सतही माइन्स (Contact Mines) : ये सबसे पुरानी तकनीक हैं। ये सतह पर तैरती रहती हैं। जैसे ही कोई जहाज इनके बाहरी 'हॉर्न' (Horns) से टकराता है, सर्किट पूरा होता है और धमाका हो जाता है।
  • लंगर वाली माइन्स (Moored Mines) : ये माइन्स एक भारी वजन (Anchor) से जुड़ी होती हैं जो समुद्र के तल पर टिका होता है। एक मजबूत तार के जरिए माइन को सतह के थोड़ा नीचे एक निश्चित गहराई पर स्थिर रखा जाता है।
  • तल माइन्स (Bottom/Influence Mines) : ये समुद्र के बिल्कुल नीचे बैठ जाती हैं। ये भारी जहाजों और पनडुब्बियों के लिए सबसे घातक होती हैं क्योंकि इन्हें पहचानना लगभग असंभव होता है।
Naval Mines Strait of Hormuz


4. आधुनिक माइन्स कैसे ट्रिगर होती हैं? (Advanced Sensors)

आज की माइन्स केवल टकराने पर नहीं फटतीं, बल्कि वे 'सेंसर्स' का उपयोग करती हैं:
  • मैग्नेटिक सेंसर (Magnetic) : स्टील से बने जहाज जब गुजरते हैं, तो वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। माइन्स इस सूक्ष्म बदलाव को भांप लेती हैं।
  • ध्वनि सेंसर (Acoustic) : जहाज के इंजन और प्रोपेलर की एक विशिष्ट ध्वनि फ्रीक्वेंसी होती है। माइन्स के सेंसर्स इसे पहचान कर धमाका कर देते हैं।
  • प्रेशर सेंसर (Pressure) : जब कोई विशाल जहाज गुजरता है, तो वह पानी को विस्थापित करता है जिससे दबाव बदलता है। सेंसर इस दबाव के अंतर को महसूस करते हैं।

5. हॉर्मुज जलडमरूमध्य और माइन्स का खतरा (The Hormuz Strait Ref)

दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। यह ओमान और ईरान के बीच एक संकरा जलमार्ग है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान इस जलमार्ग में नेवल माइन्स बिछा देता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो सकती है।
 
अतीत में, टैंकर युद्ध (Tanker War) के दौरान यहां कई माइन्स पाई गई थीं। हॉर्मुज में माइन्स बिछाना 'ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी' के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यहां पानी संकरा है और जहाजों के पास बचने के लिए कम जगह होती है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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