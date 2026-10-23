  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. marathon fusion creates gold from mercury impact on gold prices
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली / सैन फ्रांसिस्को , Friday, 23 October 2026 (23:13 IST)

क्या विज्ञान सच कर रहा है अलकेमिस्ट्स का सपना? पारे से लैब में बना सोना, जानिए क्यों नहीं गिरेंगे मौजूदा दाम

Marathon Fusion gold synthesis
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (23:18 IST)
google-news
सदियों पुराना कीमियागरों (Alchemists) का वह सपना—जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलने का दावा किया जाता था—क्या अब आधुनिक परमाणु विज्ञान के जरिए हकीकत बनने जा रहा है? सैन फ्रांसिस्को स्थित टेक स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन (Marathon Fusion) के एक हालिया दावे ने सराफा बाजार और निवेशकों के बीच अचानक हलचल पैदा कर दी है।
फिलहाल 'लैब-ग्रोन गोल्ड' केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग और अवधारणा के प्रमाण (Proof of Concept) के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यापारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से खदानों से निकलने वाला प्राकृतिक सोना ही बाजार का बादशाह बना रहेगा, और इसके भाव में इस तकनीक के कारण किसी गिरावट की गुंजाइश नहीं है।कंपनी का दावा है कि उसने न्यूक्लियर फ्यूजन (परमाणु संलयन) तकनीक का इस्तेमाल कर पारे (Mercury-198) के आइसोटोप पर न्यूट्रॉन की बमबारी की और उसे पूरी तरह से असली व स्थिर 'गोल्ड-197' में तब्दील कर दिया।
 
इस खबर के सामने आते ही वैश्विक बाजारों में चिंता की लहर दौड़ गई, खासकर उन निवेशकों में जिन्होंने सोने में भारी निवेश कर रखा है।

लैब-ग्रोन डायमंड्स जैसा डर: क्या सोना भी हो जाएगा सस्ता?

निवेशकों की इस घबराहट के पीछे मुख्य वजह लैब-ग्रोन डायमंड्स (Lab-Grown Diamonds) का हालिया इतिहास है। जब लैब में कृत्रिम रूप से हीरे बनाने की तकनीक बाजार में आई, तो प्राकृतिक हीरों की आपूर्ति और एकाधिकार को तगड़ा झटका लगा। देखते ही देखते प्राकृतिक हीरों के थोक भाव में 90% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। अब निवेशकों को डर सता रहा है कि यदि पारे या अन्य तत्वों से लैब में सोना बनने लगा, तो सोने की कीमतें भी औंधे मुंह गिर सकती हैं।
 

क्या अभी डरने की जरूरत है  

हालांकि, परमाणु वैज्ञानिकों और सराफा विशेषज्ञों ने बाजार की इस घबराहट को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार, भौतिक विज्ञान के नियमों और मौजूदा तकनीक के आर्थिक पहलुओं को समझें तो लैब में बने सोने से बाजार के दामों पर निकट भविष्य में कोई असर नहीं पड़ेगा: अत्यधिक धीमी गति: मैराथन फ्यूजन द्वारा इस्तेमाल की जा रही न्यूक्लियर प्रोसेस इतनी धीमी है कि लैब में महज 1 ग्राम सोना बनाने में ही सैकड़ों साल का समय लग सकता है।
 
लागत बेहद ज्यादा : खानों से सोना निकालने की प्रक्रिया के मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सोना बनाना अरबों गुना महंगा पड़ता है।
 
रेडियोधर्मिता और कूलिंग पीरियड : पारे पर न्यूट्रॉन बमबारी के दौरान रेडियोधर्मी उप-उत्पाद (radioactive byproducts) पैदा होते हैं। इस सोने को सुरक्षित और उपयोग के योग्य बनाने के लिए वर्षों के 'कूलिंग पीरियड' (Cooling Period) की आवश्यकता होती है, ताकि इसकी रेडियोधर्मिता शांत हो सके।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Bhupendra Patel : भूपेंद्र पटेल ने रचा इतिहास, विजय रूपाणी को पीछे छोड़ गुजरात के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM बने

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्हें इज़राइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नेतनयाहू ने पीएम मोदी को भारतीय पायलट स्मित मच्छार के साथ इस कार्यक्रम में मशाल (मशाल प्रज्वलन) जलाने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि पायलट स्मित मच्छार ने सितंबर में एक बड़े विमान हादसे को होने से रोका था।

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंट

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंटबीएमडब्ल्यू मोटरराड (BMW Motorrad) ने अपने क्रांतिकारी 'Vision CE' इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन पेटेंट भारत में दर्ज कराया है। इससे संकेत मिलते हैं कि जर्मन ऑटोमेकर भारत को इस अनोखे टू-व्हीलर के एक संभावित बाज़ार के रूप में देख रहा है। पहली बार IAA Mobility 2025 में पेश किया गया यह स्कूटर सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक से लैस है, यानी रुकने पर इसे खड़ा रखने के लिए किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियो

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियोकांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को इंस्टाग्राम पर अपना आधिकारिक डेब्यू किया। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने आगामी संस्मरण (मेमॉयर) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस पुस्तक को "प्रेम, कर्तव्य, नुकसान और अपनी पहचान व जगह पाने की कहानी" बताया है।

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग​CCTV फुटेज अब 45 नहीं 190 दिनों तक रहेंगे सुरक्षित, सुरक्षा, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लागू हुआ नया प्रशासनिक मॉडल

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!सऊदी अरब ने मक्का की एक मस्जिद में कथित 'अनैतिक कृत्य' के आरोप में बांग्लादेश के दो नागरिकों को मौत की सजा दी है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व सूचना न मिलने पर सवाल उठाए हैं। जानिए पूरा मामला।

क्या विज्ञान सच कर रहा है अलकेमिस्ट्स का सपना? पारे से लैब में बना सोना, जानिए क्यों नहीं गिरेंगे मौजूदा दाम

क्या विज्ञान सच कर रहा है अलकेमिस्ट्स का सपना? पारे से लैब में बना सोना, जानिए क्यों नहीं गिरेंगे मौजूदा दामसदियों पुराना कीमियागरों (Alchemists) का वह सपना—जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलने का दावा किया जाता था—क्या अब आधुनिक परमाणु विज्ञान के जरिए हकीकत बनने जा रहा है? सैन फ्रांसिस्को स्थित टेक स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन (Marathon Fusion) के एक हालिया दावे ने सराफा बाजार और निवेशकों के बीच अचानक हलचल पैदा कर दी है।

Bhupendra Patel : भूपेंद्र पटेल ने रचा इतिहास, विजय रूपाणी को पीछे छोड़ गुजरात के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM बने

Bhupendra Patel : भूपेंद्र पटेल ने रचा इतिहास, विजय रूपाणी को पीछे छोड़ गुजरात के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM बनेBhupendra Patel News: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कुल कार्यकाल के संदर्भ में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है।

बिहार के सीवान में दर्दनाक हादसा, पटाखा कारोबारी के घर में भीषण धमाका, 4 की मौत और कई घायल, बचाव कार्य जारी

बिहार के सीवान में दर्दनाक हादसा, पटाखा कारोबारी के घर में भीषण धमाका, 4 की मौत और कई घायल, बचाव कार्य जारीबिहार के सीवान जिले के आलमपुर गांव में शुक्रवार को एक घर में हुए भीषण विस्फोट में भारी तबाही देखने को मिली है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, हादसे में 7 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस प्रशासन ने फिलहाल 4 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है। धमाका इतना जोरदार था कि मकान का एक बड़ा हिस्सा ढहकर सड़क पर आ गिरा और पूरा इलाका दहल उठा।

गलत अधिकारी जिम्मेदार पद पर बैठा तो खैर नहीं, CM योगी ने ACR और प्रमोशन को लेकर की 3 बड़ी घोषणाएं

गलत अधिकारी जिम्मेदार पद पर बैठा तो खैर नहीं, CM योगी ने ACR और प्रमोशन को लेकर की 3 बड़ी घोषणाएंमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक आम आदमी का अपने काम के लिए कार्यालय दर कार्यालय भटकना पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। किसी बुजुर्ग, युवा, महिला, किसान या जरूरतमंद को निराश लौटना पड़े और उसे समयबद्ध समाधान न मिले, तो लोक सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

यूपी की 'लखपति दीदियों' का कमाल, महिला FPO का मॉडल देखने मिर्जापुर पहुंची केंद्र सरकार की टीम

यूपी की 'लखपति दीदियों' का कमाल, महिला FPO का मॉडल देखने मिर्जापुर पहुंची केंद्र सरकार की टीममुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता से जोड़ने के प्रयासों के बीच मिर्जापुर की छनवर एग्रो किसान उत्पादक संगठन महिला सशक्तीकरण की एक मिसाल बनकर उभर रही है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है