क्या विज्ञान सच कर रहा है अलकेमिस्ट्स का सपना? पारे से लैब में बना सोना, जानिए क्यों नहीं गिरेंगे मौजूदा दाम

सदियों पुराना कीमियागरों (Alchemists) का वह सपना—जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलने का दावा किया जाता था—क्या अब आधुनिक परमाणु विज्ञान के जरिए हकीकत बनने जा रहा है? सैन फ्रांसिस्को स्थित टेक स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन (Marathon Fusion) के एक हालिया दावे ने सराफा बाजार और निवेशकों के बीच अचानक हलचल पैदा कर दी है।

फिलहाल 'लैब-ग्रोन गोल्ड' केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग और अवधारणा के प्रमाण (Proof of Concept) के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यापारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से खदानों से निकलने वाला प्राकृतिक सोना ही बाजार का बादशाह बना रहेगा, और इसके भाव में इस तकनीक के कारण किसी गिरावट की गुंजाइश नहीं है।कंपनी का दावा है कि उसने न्यूक्लियर फ्यूजन (परमाणु संलयन) तकनीक का इस्तेमाल कर पारे (Mercury-198) के आइसोटोप पर न्यूट्रॉन की बमबारी की और उसे पूरी तरह से असली व स्थिर 'गोल्ड-197' में तब्दील कर दिया।

इस खबर के सामने आते ही वैश्विक बाजारों में चिंता की लहर दौड़ गई, खासकर उन निवेशकों में जिन्होंने सोने में भारी निवेश कर रखा है।

लैब-ग्रोन डायमंड्स जैसा डर: क्या सोना भी हो जाएगा सस्ता?

निवेशकों की इस घबराहट के पीछे मुख्य वजह लैब-ग्रोन डायमंड्स (Lab-Grown Diamonds) का हालिया इतिहास है। जब लैब में कृत्रिम रूप से हीरे बनाने की तकनीक बाजार में आई, तो प्राकृतिक हीरों की आपूर्ति और एकाधिकार को तगड़ा झटका लगा। देखते ही देखते प्राकृतिक हीरों के थोक भाव में 90% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। अब निवेशकों को डर सता रहा है कि यदि पारे या अन्य तत्वों से लैब में सोना बनने लगा, तो सोने की कीमतें भी औंधे मुंह गिर सकती हैं।

क्या अभी डरने की जरूरत है

हालांकि, परमाणु वैज्ञानिकों और सराफा विशेषज्ञों ने बाजार की इस घबराहट को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार, भौतिक विज्ञान के नियमों और मौजूदा तकनीक के आर्थिक पहलुओं को समझें तो लैब में बने सोने से बाजार के दामों पर निकट भविष्य में कोई असर नहीं पड़ेगा: अत्यधिक धीमी गति: मैराथन फ्यूजन द्वारा इस्तेमाल की जा रही न्यूक्लियर प्रोसेस इतनी धीमी है कि लैब में महज 1 ग्राम सोना बनाने में ही सैकड़ों साल का समय लग सकता है।

लागत बेहद ज्यादा : खानों से सोना निकालने की प्रक्रिया के मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सोना बनाना अरबों गुना महंगा पड़ता है।

रेडियोधर्मिता और कूलिंग पीरियड : पारे पर न्यूट्रॉन बमबारी के दौरान रेडियोधर्मी उप-उत्पाद (radioactive byproducts) पैदा होते हैं। इस सोने को सुरक्षित और उपयोग के योग्य बनाने के लिए वर्षों के 'कूलिंग पीरियड' (Cooling Period) की आवश्यकता होती है, ताकि इसकी रेडियोधर्मिता शांत हो सके।