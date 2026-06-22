ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, क्या इसमें हैं ट्रंप कनेक्शन?
लेबर पार्टी में बगावत और राजनीतिक दबाव के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे जुलाई 2024 से ब्रिटेन की कमान संभाल रहे थे। स्टार्मर 10 साल में प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले छठे नेता है। र्स्टामर के इस्तीफे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड का कनेक्शन भी सामने आया है।
स्टार्मर ने क्यों दिया इस्तीफा?
कई दिनों से था इस्तीफे का दबाव?
निकाय चुनाव में लेबर पार्टी की करारी हार के बाद से ही स्टार्मर पर पद छोड़ने का दबाव था। कैबिनेट साथियों के साथ ही लेबर पार्टी से जुड़े नेताओं के साथ ही पार्टी के डोनर्स और ट्रेड यूनियन के नेता पिछले 2 दिनों से स्टार्मर के इस्तीफे के संकेत दे रहे थे।
क्या है स्टार्मर के इस्तीफे का ट्रंप कनेक्शन?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्टार्मर के पद छोड़ने की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि आव्रजन और ऊर्जा को लेकर स्टार्मर की नीतियां उनके असफल होने का कारण रही। बहरहाल ट्रंप की घोषणा के अगले ही दिन र्स्टामर ने पद छोड़ दिया। इससे पहले भी भारत-पाकिस्तान सीजफायर से लेकर ईरान डील तक ट्रंप की कई बातें सच हुई है। ALSO READ: ब्रेक्जिट के 10 साल: ब्रिटेन को भारी पड़ा अलग होने का फैसला
बर्नहम पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे
स्टार्मर के इस्तीफे के साथ ही ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। एंडी बर्नहम प्रधानमंत्री के पद पर बैठने और लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर स्टार्मर की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। उन्होंने मेकरफील्ड सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। खुद स्टार्मर ने संकेतों में उनके नाम की सिफारिश कर दी है।
edited by : Nrapendra Gupta
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