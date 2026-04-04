कराची की ऐतिहासिक इमारत में तोड़फोड़, हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का अपमान

पाकिस्तान के कराची में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ है। कराची में एक ऐतिहासिक इमारत की दीवारों पर बनी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां खंडित की गई हैं। इससे अल्पसंख्यकों में भारी नाराजगी है।

पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर जिले के अल्पसंख्यक अधिकार संगठन के चेयरमैन शिव काछी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'कराची की ऐतिहासिक 'सगन मैसन' इमारत में भगवान कृष्ण और गोपियों की मूर्तियों का अपमान बेहद और कड़े शब्दों में निंदनीय है।





काछी ने कहा कि यह सिर्फ किसी इमारत को पहुंचाया गया नुकसान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बहुसांस्कृतिक विरासत, धार्मिक सद्भाव और अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं पर किया गया हमला है।'

Karachi: Statement by Chairman Pakistan Darawar Ittehad on the Desecration of Statues of Shri Krishna and the Gopis at Historic M.A. Jinnah Road Building, and Demands from the Government



Fakir Shiva Kachhi, Chairman of Pakistan Darawar Ittehad, strongly condemned the shameful… https://t.co/kBNcdFd2ei pic.twitter.com/zPVavheAfM — Shiva Kachhi (دراوڙ) (@FaqirShiva) April 2, 2026

उन्होंने कहा कि हम इस शर्मनाक हरकत की कड़ी निंदा करते हैं। कराची में M.A. जिन्ना रोड पर स्थित यह ऐतिहासिक इमारत 1937 में बनाई गई थी और यह हिंदू धार्मिक प्रतीकों की समृद्ध उपस्थिति को दर्शाती है। भगवान कृष्ण और गोपियों की मूर्तियों के सिर काटना न केवल धार्मिक अनादर का कृत्य है, बल्कि हमारी साझा विरासत का विनाश भी है।



उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष राजनेताओं को टैग करते हुए लिखा कि हम मांग करते हैं कि संबंधित अधिकारी इस मामले का तत्काल संज्ञान लें। दोषियों को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। इस ऐतिहासिक इमारत की तत्काल बहाली और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

edited by : Nrapendra Gupta