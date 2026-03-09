सोमवार, 9 मार्च 2026
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. israel strikes beirut lebanon death toll rises iranian evacuation march 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बेरूत/तेल अवीव , सोमवार, 9 मार्च 2026 (16:21 IST)

इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, 400 लोगों की मौत, मिडिल ईस्ट में फिर भड़का युद्ध

Israel Lebanon attack
पश्चिम एशिया में छिड़ा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को इजरायल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन ताजा हमलों में 12 और लोगों की जान चली गई है, जिसके साथ ही इस संघर्ष में मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 394 हो गया है।

कुद्स फोर्स के कमांडरों पर निशाना

इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के 'रिवोल्यूशनरी गार्ड्स' (IRGC) की कुद्स फोर्स की लेबनानी शाखा के कमांडरों को खत्म करना था। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री बेंजामिन नेटन्याहू के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने संघर्ष के अगले चरण के लिए "कई सरप्राइज" (अचंभित करने वाली रणनीतियों) का वादा किया था।
 

लेबनान छोड़ रहे हैं ईरानी राजनयिक

युद्ध के गहराते संकट के बीच, एक लेबनानी अधिकारी ने बताया कि बीती रात 100 से अधिक ईरानी नागरिकों को एक रूसी विमान के जरिए बेरूत से सुरक्षित निकाला गया है। इन लोगों में कई राजनयिक भी शामिल हैं। गौरतलब है कि यह निकासी ऐसे समय में हुई है जब लेबनान ने अपने देश में 'रिवोल्यूशनरी गार्ड्स' की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि यह संगठन हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक माना जाता है।

इजराइल को भी हुआ नुकसान

दूसरी ओर, इजरायली सेना ने भी रविवार को अपने नुकसान की पुष्टि की है। सेना के मुताबिक, दक्षिणी लेबनान में जमीनी कार्रवाई के दौरान उसके दो सैनिक मारे गए हैं। पिछले हफ्ते इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच दोबारा शुरू हुई शत्रुता के बाद इजरायली सेना में हताहत होने का यह पहला मामला है। Edited by : Sudhir Sharma
प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशाना

प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशानाMamata Banerjee's counterattack on protocol issue : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल मामले को लेकर लगे आरोपों पर पलटवार किया। खबरों के अनुसार, ममता ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दोहराया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अपनी तरफ से सभी जरूरी सहयोग दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान का सम्मान करना हर सरकार और नागरिक की जिम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।

निशांत कुमार JDU में शामिल, बताया आगे क्या है प्लान, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमार

निशांत कुमार JDU में शामिल, बताया आगे क्या है प्लान, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमारनीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज पटना में जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने पटना स्थित जेडीयू के ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार जैसे मौजूद रहे। नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी ने शनिवार को दावा किया कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निशांत को उनके पिता के इस्तीफे के बाद नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसला

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसलाअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने का फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करने के लिए लिया गया है। इस छूट के तहत भारतीय रिफाइनरियों को उन रूसी कच्चे तेल के खेपों को खरीदने की अनुमति दी गई है जो पहले से समुद्र में थीं।

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लान

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लानअमेरिका-इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव चरम पर है। इस बीच एलपीजी के बाद देशवासियों में डर है कि पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी। इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ेंगी। फिर भले ही वेस्ट एशिया में तनाव का असर वैश्विक बाजार पर पड़ा है।

केरल में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलान

केरल में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलानRahul Gandhi made several big announcements in Kerala : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केरल में मास्‍टर स्‍ट्रोक लगाया हैं। खबरों के अनुसार, राज्‍य में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आएगी तो राज्य में कई बड़ी योजनाएं लागू की जाएंगी। कांग्रेस की ओर से जारी इन घोषणाओं में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी ने ये घोषणाएं 'पुथुयुगा यात्रा' की आखिरी रैली में कीं।

कौन हैं स्वाति अघोरी, जिसने ली आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी?

कौन हैं स्वाति अघोरी, जिसने ली आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी?Swati Aghori : स्वाति अघोरी नाम के फेसबुक हैंडल से की गई एक पोस्ट से सबको चौंका दिया है। इस पोस्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी बच गए क्योंकि वे टॉयलेट में छिप गए। पुलिस इस पोस्ट को गंभीरता से जांच रही है।

5th Fleet पर ईरान के हमले में 21 US सैनिकों की मौत, कितना ताकतवर है अमेरिका का पांचवां बेड़ा

5th Fleet पर ईरान के हमले में 21 US सैनिकों की मौत, कितना ताकतवर है अमेरिका का पांचवां बेड़ाIran Bahrain Attack: मध्य पूर्व (Middle East) से एक दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान ने बहरीन के मनामा में जुफेयर डिस्ट्रिक्ट स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भीषण मिसाइल हमला किया है, जिसमें 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

राज्यसभा चुनाव के लिए हर्ष संघवी बने केंद्रीय पर्यवेक्षक

राज्यसभा चुनाव के लिए हर्ष संघवी बने केंद्रीय पर्यवेक्षकHarsh Sanghvi Central Observer: भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया के तहत गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी को हरियाणा राज्य के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

युद्ध खत्म होने के बाद कैसा दिख सकता है ईरान का भविष्य

युद्ध खत्म होने के बाद कैसा दिख सकता है ईरान का भविष्यअमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि जंग खत्म होने के बाद ईरान की राजनीति किस दिशा में जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक सत्ता परिवर्तन, सैन्य प्रभुत्व, नरमपंथी नेतृत्व या गृहयुद्ध जैसी कई संभावनाएं सामने आ सकती हैं।

सूरत को 920 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, केन्द्रीय मंत्री पाटिल ने किया प्रोजेक्ट का लोकार्पण

सूरत को 920 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, केन्द्रीय मंत्री पाटिल ने किया प्रोजेक्ट का लोकार्पणSurat gets development works worth Rs 920 crore: केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के हाथों 166 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 'डुमस सी-फेस डेवलपमेंट' प्रोजेक्ट के पहले चरण का लोकार्पण किया गया है। फेज-1 में आधुनिक वॉक-वे, बैठने की व्यवस्था, लैंडस्केपिंग और लाइटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

