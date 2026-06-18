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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 18 जून 2026 (14:29 IST)

इस्लामाबाद MoU : पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत, लेकिन असली फायदा भारत को कैसे?

क्या है 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग'?

Islamabad Memorandum of Understanding
US Iran Peace Deal Islamabad Memorandum of Understanding: अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अंतरिम समझौता आधिकारिक रूप से "इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग" (Islamabad MoU) कहलाता है। यह 14 बिंदुओं वाला एक अंतरिम ढांचा है, जिसका उद्देश्य 110 दिनों से जारी युद्ध को तत्काल रोकना और अगले 60 दिनों के भीतर स्थायी शांति समझौते का मार्ग प्रशस्त करना है।
 
समझौते के तहत दोनों देशों ने युद्धविराम, समुद्री सुरक्षा, परमाणु निगरानी और आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई है। यदि अगले 60 दिनों में वार्ताएं सफल रहती हैं, तो इसे एक व्यापक और बाध्यकारी शांति समझौते में बदला जा सकता है। ALSO READ: मोदी फरिश्ते की तरह, लेकिन किलर भी, ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप

पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत, लेकिन क्या भारत को चिंता करनी चाहिए?

इस समझौते की एक दिलचस्प बात इसका नाम है। इसे 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम' इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वार्ता प्रक्रिया में पाकिस्तान ने मध्यस्थ और मेजबान की भूमिका निभाई। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार कई महत्वपूर्ण दौर की बातचीत इस्लामाबाद के माध्यम से आगे बढ़ी, जिसने अंततः युद्धविराम का रास्ता तैयार किया।
 
पहली नजर में यह पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता प्रतीत होती है। शहबाज शरीफ सरकार इसे अपनी विदेश नीति की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, यह समझौता उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ सकारात्मक सुर्खियां दिला सकता है। ALSO READ: ट्रंप का यू-टर्न, मुझे समझौता पसंद नहीं आया तो ईरान पर फिर बरसेंगे बम, US खुफिया रिपोर्ट ने भी चौंकाया
 
हालांकि भारत के लिए तस्वीर कुछ अलग है। नई दिल्ली पिछले एक दशक में ऐसी संतुलित विदेश नीति विकसित करने में सफल रही है, जिसमें अमेरिका, खाड़ी देशों, इजराइल और ईरान—सभी के साथ समान रूप से संवाद बनाए रखा गया है। यही कारण है कि जहां पाकिस्तान को इस समझौते से तत्काल कूटनीतिक पहचान मिली है, वहीं भारत को इसके दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना अधिक दिखाई देती है।

समझौते के प्रमुख बिंदु

Islamabad Memorandum of Understanding
 


भारत को क्या फायदे होंगे?

यदि इस समझौते का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ किसी एशियाई देश को मिल सकता है, तो वह भारत है।
 
1. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा
युद्ध के दौरान तेल कीमतों में आई तेजी ने भारत के आयात बिल को बढ़ा दिया था। अब आपूर्ति सामान्य होने से कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।
 
2. महंगाई और व्यापार घाटे में राहत
सस्ता तेल भारत की महंगाई, चालू खाते के घाटे और विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकता है।
 
3. चाबहार पोर्ट को नई गति
ईरान में भारत की रणनीतिक चाबहार परियोजना को क्षेत्रीय स्थिरता से लाभ मिल सकता है, जिससे मध्य एशिया तक भारत की पहुंच और मजबूत होगी।
 
4. ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य का सुरक्षित और खुला रहना भारत के दीर्घकालिक हित में है।
 
110 दिनों के युद्ध के बाद पाकिस्तान को मध्यस्थ की पहचान मिली, अमेरिका को सम्मानजनक निकास मिला और ईरान को प्रतिबंधों में राहत का रास्ता मिला। लेकिन यदि तेल बाजार स्थिर रहता है और होर्मुज में जहाजरानी सामान्य बनी रहती है, तो इस समझौते का सबसे बड़ा आर्थिक लाभार्थी भारत भी हो सकता है।
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