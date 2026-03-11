20+ ईरानी युद्धपोत डूबे, फिर भी थर-थर कांप रही US नेवी! होर्मुज में ईरान का 'अदृश्य शिकारी' मचा रहा है तबाही

ईरान को 'सतह' पर कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है!

रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा ईरान के पारंपरिक बेड़े को डुबोने से होर्मुज की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्ज़ा करने या उसे बंद करने के लिए कभी भी पारंपरिक सतही जहाजों (surface ships) की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपनी पूरी सैन्य रणनीति एक "विषम युद्ध" (asymmetric warfare) प्रणाली के इर्द-गिर्द बुनी है।

Azadar UUV: ईरान का 'साइलेंट' हत्यारा?

ईरान की इस रणनीति का सबसे नया और सबसे घातक हथियार है - 'Azadar UUV' (Unmanned Underwater Vehicle)। यह एक मानवरहित पनडुब्बी है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह लगभग साइलेंट है और रडार द्वारा इसे ढूँढना बेहद मुश्किल है। Azadar UUV की कुछ चौंकाने वाली विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

रफ़्तार: 25 नॉट्स की रफ़्तार से चलने की क्षमता।

धीरज: 4 दिनों तक लगातार पेट्रोलिंग करने की क्षमता।

रेंज: एक बार चार्ज करने पर 600 किमी तक की रेंज।

'साइलेंट' और 'मुश्किल से दिखाई देने वाली': लगभग साइलेंट और रडार से मुश्किल से दिखाई देने वाली।

कैसे काम करती है ईरान की 'Asymmetric Warfare' प्रणाली?

जब Azadar UUV को अन्य सस्ते और प्रभावी हथियारों के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक बेहद घातक asymmetric warfare प्रणाली बन जाती है। इन हथियारों में शामिल हैं:

सस्ते मानवरहित हवाई वाहन (UAVs): ये 'झुंड' में हमला कर सकते हैं और दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र को व्यस्त कर सकते हैं।

एंटी-शिप मिसाइलें: ईरान के पास कई तरह की शक्तिशाली एंटी-शिप मिसाइलें हैं, जिन्हें मोबाइल लॉन्चरों से दागा जा सकता है।

फास्ट अटैक बोट: ये छोटी, तेज़ और घातक नावें दुश्मन के युद्धपोतों पर अचानक हमला कर सकती हैं।

मानवरहित सतह वाहन (USV): ये "शहीद" (suicide) नावें दुश्मन के जहाजों से टकराकर उन्हें डुबो सकती हैं।

इन सभी हथियारों को जब एक साथ 'झुंड' में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह किसी भी ताकतवर नौसेना को एक संकरी स्ट्रेट में गंभीर चुनौती दे सकता है।

यूएस नेवी के लिए 'जटिल' चुनौती

यूएस नेवी के लिए ईरान की यह asymmetric warfare प्रणाली एक जटिल चुनौती है। यूएस नेवी पारंपरिक युद्ध में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है, लेकिन विषम युद्ध में उसे ईरान के इन छोटे, सस्ते और प्रभावी हथियारों का मुकाबला करने में कठिनाई हो सकती है।

तेल की कीमतों पर असर?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है और हर दिन लगभग 20% वैश्विक तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। यदि यह स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

अमेरिका द्वारा ईरान की पारंपरिक नौसेना को डुबोने से होर्मुज की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। ईरान को होर्मुज पर कब्ज़ा करने के लिए सतही जहाजों की ज़रूरत नहीं है और उसने अपनी पूरी सैन्य रणनीति एक asymmetric warfare प्रणाली के इर्द-गिर्द बुनी है, जिसमें Azadar UUV, UAVs, एंटी-शिप मिसाइलें और फास्ट अटैक बोट शामिल हैं। यूएस नेवी के लिए यह एक जटिल चुनौती है और तेल की कीमतों पर इस तनाव का गंभीर असर पड़ सकता है।

