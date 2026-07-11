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मोजतबा ने कसम खाई, 'दुश्मनों' से बदला लेंगे, ट्रंप बोले- ईरान को मिटाने के लिए 1000 मिसाइलें तैयार
Middle East tensions: मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ चुका है और कभी भी महाविनाश का बटन दब सकता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता और पूर्व सुप्रीमो अली खामेनेई के जनाजे पर पूरी दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका को तबाह करने की खूनी कसम खाई है। इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी पर ऐसा पलटवार किया है जिससे पूरी दुनिया कांप उठी है। ट्रंप ने एलान कर दिया है कि ईरान को मिटाने के लिए अमेरिका की '1000 मिसाइलें' पूरी तरह तैयार हैं।
दरअसल, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के मौके पर एक ऐसा लिखित संदेश जारी किया है, जिसने वैश्विक राजनीति में तहलका मचा दिया है। मोजतबा ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर सीधे शब्दों में कहा कि हम अपराधी और बदनाम हत्यारों से अपने शहीद नेता (पिता) और दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का कतरा-कतरा बदला लेने का वादा करते हैं। यह पूरे देश की मांग है और यह होकर रहेगा। ALSO READ: क्या ईरान रच रहा है ट्रंप की हत्या की साजिश? इजराइली खुफिया रिपोर्ट का दावा
लाखों आंखों में आंसू और दिल में आक्रोश
इस महातनाव के बीच, ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई को गुरुवार देर रात मशहद शहर के पवित्र 'इमाम रजा दरगाह' में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। उनके बड़े बेटे की अगुवाई में लाखों की उमड़ी भीड़ ने रोते-बिलखते जनाजे की नमाज पढ़ी। ईरान और इराक के 5 शहरों में 6 दिनों तक चला यह शोक अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस शोक सभा से उठी बदले की चिंगारी अब किसी भी वक्त भीषण विश्वयुद्ध का रूप ले सकती है।
पूरा ईरान तबाह कर देंगे
ईरान के इस तेवर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ईरान को रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी दी। ट्रंप ने लिखा कि 1000 मिसाइलें लॉक : हमारी एक हजार मिसाइलें तैयार हैं और उनका निशाना सीधे ईरान पर है। अगर ईरान ने अपनी धमकी पर अमल करने की जुर्रत भी की, तो उसके तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पर फिर किया दावा! खुद को बताया 'असली' हकदार
सभ्यता मिटाने की चेतावनी
ट्रंप ने अरबी में ईश्वर का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह नष्ट कर देगी। यह विवाद तब और गहरा गया जब अमेरिकी अधिकारियों ने मांग की कि ईरान 'होर्मुज स्ट्रेट' (Hormuz Strait) को जहाजों के लिए सुरक्षित रखने का सार्वजनिक एलान करे, लेकिन तेहरान ने इस रणनीतिक रास्ते पर अपना कंट्रोल छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहा है।
... तो ईरान पर परमाणु बम गिरा देना
ट्रंप का दावा है कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है। हाल ही में 'न्यूयॉर्क पोस्ट' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिकी सेना को स्पष्ट और गुप्त निर्देश दे रखे हैं कि यदि ईरान उनकी हत्या करने में कामयाब रहता है, तो ईरान पर ऐसा खूनी हमला किया जाए जैसा इतिहास में कभी न देखा गया हो। यदि मेरी हत्या होती है तो ईरान पर परमाणु बम गिरा देना। ट्रंप ने कहा कि मैं काफी समय से ईरान की हिट लिस्ट में नंबर-1 पर हूं। उम्मीद है अगर मैं नहीं रहा, तो आप लोग मुझे याद करेंगे।
Hero VIDA VX2 Plus लॉन्च: 187KM रेंज, 65 मिनट फास्ट चार्जिंग और रिकॉर्ड बनाने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड VIDA ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh लॉन्च कर दिया है। लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस नए वेरिएंट की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,43,990 रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।
PM Kisan Samman Nidhi की 24वीं किस्त कब आएगी खाते में, पूरा करें यह काम नहीं तो अटक जाएगा आपका पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत केंद्र सरकार हर वर्ष 6000 रुपए प्रति किसान को मदद करती है। इस योजना की अभी तक 23 किस्त जारी हो चुकी हैं। हालांकि पिछले महीने जारी हुई पीएम किसान की 23वीं किस्त के पैसे कुछ किसानों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं। अगर आप भी किसान हैं तो आप यह गलती नहीं करें।
E20 पेट्रोल से कितना घटेगा माइलेज, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिया यह जवाब
Ethanol blended Petrol News : पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण (E20) को लेकर जारी बहस के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज कहा कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के इस्तेमाल से कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता (माइलेज) 3 से 5 प्रतिशत तक कम हो सकती है, लेकिन इसके बदले मिलने वाले ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन और बेहतर इंजन प्रदर्शन जैसे लाभ कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, ब्राजील वर्षों से E27 (27 प्रतिशत इथेनॉल) का इस्तेमाल कर रहा है और वहां इंजन खराब होने की कोई समस्या नहीं आई है। वहीं नितिन गडकरी ने भी ब्राजील द्वारा बहुत पहले ही E100 (100 प्रतिशत इथेनॉल) लागू किए जाने का हवाला देते हुए भारत में भी इसका स्तर बढ़ाने की बात कही है।
Super Typhoon Bavi : सुपर टाइफून 'बावी' का असर भारत तक, चीन-ताइवान-जापान में हाई अलर्ट, देश के कई राज्यों में भी घट सकती है बारिश
पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना सुपर टाइफून 'बावी' (Bavi) एशिया के कई देशों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं और लगभग 1,000 किलोमीटर तक फैले इस विशाल तूफान को हाल के वर्षों के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में माना जा रहा है। इसका सीधा असर चीन, ताइवान और जापान पर पड़ने की आशंका है, जबकि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत के मानसून पर भी दिखाई देने लगा है।
Bankipur Bypoll में BJP को बड़ा झटका, उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन के अगले ही दिन वापस लिया नाम, जानिए कौन है नया उम्मीदवार
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