ईरान के निशाने पर अब ट्रंप का सबसे छोटा बेटा बैरन? हत्या का खौफनाक प्लान बेनकाब

Donald Trump son Barron Iran target: अमेरिका और ईरान के बीच गहराते तनाव के बीच तेहरान से बेहद खौफनाक खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी टीवी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े मीडिया चैनलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 वर्षीय छोटे बेटे बैरन ट्रंप को सीधा निशाना बनाने वाला एक नया प्रोपेगैंडा वीडियो प्रसारित किया गया है।

ईरान के प्रोपेगैंडा वीडियो में क्या-क्या दावे किए गए हैं?

ईरानी राज्य संचालित मीडिया 'चैनल 3' और IRGC से जुड़े टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित लगभग 3 मिनट के इस वीडियो में कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन के ज़रिए बैरन ट्रंप के आसपास के सुरक्षा घेरे को दिखाया गया है। वीडियो में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (NYU) स्थित 'कॉन्स्टेंस मिल्स्टीन एंड फैमिली ग्लोबल एकेडमिक सेंटर' और बैरन के हॉस्टल (Dormitories) को दिखाया गया है।

ईरानी मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा भी किया कि उनकी पहुंच में मौजूद एक लड़की सीक्रेट सर्विस के घेरे को चकमा देकर बैरन ट्रंप से निजी तौर पर मिली और उनसे जुड़ी जानकारी आगे भेजी। वीडियो के अंत में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि 'यह तो बस शुरुआत है! बैरन ट्रंप, हमारा इंतजार करो!'

मेलानिया ट्रंप को भी मिल चुकी है धमकी

हालांकि इस वीडियो को ईरान का प्रोपेगैंडा बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और 'सीक्रेट सर्विस' ने वीडियो का संज्ञान लिया है। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि इस वीडियो में अधिकांश तथ्य थ्रेट एनिमेशन और ड्रमैटाइज्ड ग्राफिक्स पर आधारित हैं और इसमें इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया गया है कि ईरानी एजेंट बैरन तक पहुंचने में सफल रहे हैं। माना जा रहा है कि यह वीडियो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया लगता है। यह पहली बार नहीं है जब तेहरान ने ट्रंप या उनके परिवार को निशाना बनाकर ऐसी सामग्री जारी की हो।

इससे पहले जुलाई में IRGC से जुड़ी 'तस्नीम न्यूज एजेंसी' ने एक वीडियो जारी किया था, जिसका शीर्षक था—'मेलेनिया ट्रंप तक कहां और कैसे पहुंचा जा सकता है?' तेहरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशन स्क्वायर' में एक बड़ा होर्डिंग/बिलबोर्ड लगाया गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ताबूत में मृत दिखाया गया था और लिखा था 'वी विल किल ट्रंप'।

सुलेमानी की हत्या के बाद बिगड़े रिश्ते

उल्लेखनीय है कि ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की यह दुश्मनी साल 2020 से बेहद गंभीर मोड़ ले चुकी है, जब ट्रंप के पहले कार्यकाल में बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ईरानी शासन लगातार सुलेमानी की मौत का बदला लेने ('क़िसास' या बदला लेने का सिद्धांत) की धमकियां देता आ रहा है। हाल के महीनों में अमेरिकी-इजराइली हमलों के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक युद्ध और ज्यादा गहरा गया है।