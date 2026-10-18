ईरान के नए रक्षामंत्री अखलाघी ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, बोले- 'सभी फ्रंट पर जंग खत्म हुए बिना नहीं रुकेगा युद्ध'

ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि वॉशिंगटन ने सैन्य हमले दोबारा शुरू किए या नया सैन्य अभियान चलाया, तो ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। ईरान की इस्लामी सलाहकार परिषद ने मेहरदाद अखलाघी को नया रक्षामंत्री नियुक्त किया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अमेरिका को यह कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका द्वारा नाकेबंदी और धमकियों के बीच यदि सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल क्षेत्रों को लेकर संकट गहरा सकता है।





ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका द्वारा नाकेबंदी और धमकियों के बीच यदि सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल क्षेत्रों को लेकर संकट गहरा सकता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है और कूटनीतिक बातचीत के द्वार खुले रखे हैं। मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने साफ किया है कि क्षेत्र में शांति तभी संभव है, जब सभी मोर्चों पर युद्ध पूरी तरह बंद हो। यदि किसी एक मोर्चे पर भी लड़ाई जारी रहती है, तो पूरे क्षेत्र में युद्ध खत्म नहीं माना जा सकता।





युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया यह दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी सैन्य हमलों का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।