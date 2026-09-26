UN में शहबाज शरीफ के भारत विरोधी एजेंडे पर भड़कीं भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत, पाकिस्तान के हर झूठ का किया पर्दाफाश

क्या बोले शहबाज शरीफ

संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि एक साल पहले पाकिस्तान को भारत की ओर से झूठे बहाने से बाहरी हमले का सामना करना पड़ा था। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल किया और दुश्मन को सबक सिखाया।

Indian diplomat R. Srinivas laughs when Pakistan PM Shehbaz Sharif claimed they won war against India in May, 2025 pic.twitter.com/JjGC25za55 — Himanshu Jain (@HemanNamo) September 26, 2026

भारत का करारा जवाब

पाकिस्तान के इन बेतुके और झूठे बयानों पर भारत की तरफ से प्रथम सचिव पेटल गेहलोत ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने शरीफ के सभी बयानों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह बेबुनियाद और खोखला बताया।