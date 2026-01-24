ग्रीनलैंड गोल्डन डोम विवाद: ट्रंप की कनाडा को चेतावनी, साल भर में चीन कर लेगा कब्जा

बताया जा रहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51 राज्य बनाने का सपना देख रहे ट्रंप कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर दिए भाषण से खासे नाराज हैं। ट्रंप ने कहना है कि उनका उत्तरी पड़ोसी देश अमेरिका समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ संबंधों को गहरा करने में जुटा है।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ग्रीनलैंड के ऊपर ‘गोल्डन डोम’ बनाने से कनाडा को भी सुरक्षा मिलती, लेकिन उसने इसके खिलाफ रुख अपनाया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा ने इसके बजाय चीन के साथ कारोबार को तरजीह दी है, जो भविष्य में उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

Donald J. Trump Truth Social Post 03:17 PM EST 01.23.26



Canada is against The Golden Dome being built over Greenland, even though The Golden Dome would protect Canada. Instead, they voted in favor of doing business with China, who will “eat them up” within the first year! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 23, 2026

उन्होंने आरोप लगाया था कि अब महाशक्तियां व्यापार और टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ को दबाव के रूप में और सप्लाई चेन को कमजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

