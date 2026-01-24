शनिवार, 24 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , शनिवार, 24 जनवरी 2026 (08:35 IST)

ग्रीनलैंड गोल्डन डोम विवाद: ट्रंप की कनाडा को चेतावनी, साल भर में चीन कर लेगा कब्जा

Trump Warns Canada : ग्रीनलैंड में प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कनाडा ने अमेरिका समर्थित सुरक्षा योजनाओं का विरोध जारी रखा और चीन के करीब जाता रहा, तो चीन एक साल के भीतर ही उसे निगल जाएगा। ALSO READ: ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा
 
बताया जा रहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51 राज्य बनाने का सपना देख रहे ट्रंप कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर दिए भाषण से खासे नाराज हैं। ट्रंप ने कहना है कि उनका उत्तरी पड़ोसी देश अमेरिका समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ संबंधों को गहरा करने में जुटा है।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ग्रीनलैंड के ऊपर ‘गोल्डन डोम’ बनाने से कनाडा को भी सुरक्षा मिलती, लेकिन उसने इसके खिलाफ रुख अपनाया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा ने इसके बजाय चीन के साथ कारोबार को तरजीह दी है, जो भविष्य में उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
ग्रीनलैंड विवाद पर डेनमार्क का साथ ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद और यूरोपीय देशों पर दबाव बनाने के बीच, कार्नी ने घोषणा की थी कि कनाडा मजबूती से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ खड़ा है। उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र में कनाडा की सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का भी ऐलान किया। ALSO READ: अमेरिका का सबसे खौफनाक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के करीब, क्या ईरान में तबाही मचाएगा अमेरिका?
 
उन्होंने आरोप लगाया था कि अब महाशक्तियां व्यापार और टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ को दबाव के रूप में और सप्लाई चेन को कमजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेजइंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावाTrump vs Modi Jinping: अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हों, लेकिन एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस दावे को पलट दिया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर स्थिति में हैं।

LIVE: एक्टर कमाल खान गिरफ्तार, ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन

LIVE: एक्टर कमाल खान गिरफ्तार, ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का एक्शनLatest News Today Live Updates in Hindi : ओशिवारा फायरिंग मामले में अभिनेता कमाल आर खान (केआरके) को ओशिवारा पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। केआरके को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है। पल पल की जानकारी...

ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' न्योते से दुविधा में भारत

ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' न्योते से दुविधा में भारतट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’ भारत की इस्राएल और फलस्तीन के बीच संतुलन बनाए रखने वाली नीति को सवालों के घेरे में डाल रहा है। इसने भारत के सामने लागत, रणनीति और वैश्विक नेतृत्व से जुड़े कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं।

बांग्लादेश में चुनाव से पहले जमात ए इस्लामी को दोस्त बनाना चाहता है अमेरिका, भारत से रिश्ते फिर हो सकते हैं तल्ख

बांग्लादेश में चुनाव से पहले जमात ए इस्लामी को दोस्त बनाना चाहता है अमेरिका, भारत से रिश्ते फिर हो सकते हैं तल्खबांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। 'द वाशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राजनयिक बांग्लादेश की सबसे प्रमुख दक्षिणपंथी पार्टी, जमात-ए-इस्लामी के साथ संपर्क बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं।

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दावोस की सफल यात्रा के बाद जबलपुर में CM डॉ. यादव का अभिनंदन

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दावोस की सफल यात्रा के बाद जबलपुर में CM डॉ. यादव का अभिनंदनवर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में सफल सहभागिता के उपरांत जबलपुर आगमन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का औद्योगिक एवं व्यापारी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसी भी प्रदेश की पहचान उसके केवल नक्शे से नहीं, बल्कि उपलब्धियों से भी होती है।

Gold Silver Price : एक झटके में सोना 1500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछाल

Gold Silver Price : एक झटके में सोना 1500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछालदिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,500 रुपए बढ़कर 1,58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं। मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच स्टॉकिस्टों की नई खरीदारी के कारण ये तेजी आई। कारोबारियों ने बताया कि 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना इससे पिछले सत्र में 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
