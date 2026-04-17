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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (12:26 IST)

पाकिस्‍तान में भीषण हादसा, गैस पाइपलाइन में विस्‍फोट, 8 लोगों की मौत

Gas pipeline explosion in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province
Gas pipeline explosion in Pakistan : पाकिस्तान के खैबर पख्तूख्वा प्रांत में भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां गुरुवार को गैस पाइपलाइन में हुए जोरदार विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। खबरों के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। यह घटना हरिपुर जिले के हत्तर इंडस्ट्रियल एस्टेट में ग्रैंड ट्रंक रोड के पास एक फैक्टरी के निकट हुई। आग की भयावहता के बीच रेस्क्यू टीम ने 4 महिलाओं और 6 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि कई अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और उनका इलाज जारी है।
 

सभी मृतक एक ही परिवार के

पाकिस्तान के खैबर पख्तूख्वा प्रांत में भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां गुरुवार को गैस पाइपलाइन में हुए जोरदार विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। खबरों के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। यह घटना हरिपुर जिले के हत्तर इंडस्ट्रियल एस्टेट में ग्रैंड ट्रंक रोड के पास एक फैक्टरी के निकट हुई।
 

4 महिलाओं और 6 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला 

आग की भयावहता के बीच रेस्क्यू टीम ने 4 महिलाओं और 6 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि कई अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और उनका इलाज जारी है। कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं और बचाव कार्य जारी है। धमाके के तुरंत बाद लगी आग ने पास के एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। धमाका इतना तेज था कि इसके तुरंत बाद इलाके में आग की लपटें फैल गईं।
 

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। हरिपुर के उपायुक्त वसीम अहमद के मुताबिक, लोगों की मौत का मुख्य कारण दम घुटना प्रतीत होता है। फिलहाल गैस पाइपलाइन में हुए इस विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि हादसे की असली वजह सामने लाई जा सके।
Edited By : Chetan Gour 
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