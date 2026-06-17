G7 Summit 2026: मोदी-ट्रंप मिले लेकिन नहीं लगे गले, 16 महीने बाद पहली मुलाकात चर्चा में
ग्रुप फोटो सेशन में एक-दूसरे को नहीं देखा
G7 नेताओं के ग्रुप फोटो सेशन के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ट्रंप के सामने से गुजरे, लेकिन दोनों के बीच न तो नजरें मिलीं और न ही उन्होंने एक-दूसरे का अभिवादन किया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब हाल के महीनों में नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्ते उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं।
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द्विपक्षीय बैठक आज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बुधवार को द्विपक्षीय बैठक होनी है। बैठक के दौरान दोनों नेता आर्थिक विकास, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निवेश साझेदारी और विभिन्न वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।
गौरतलब है कि भारत G-7 ग्रुप का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत 13वीं बार इस समिट में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबान फ्रांस के निमंत्रण पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मेलन में पहुंचे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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वेबदुनिया न्यूज़ टीम
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