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Published By चेतन गौड़
Last Modified: वॉशिंगटन , Sunday, 12 July 2026 (20:12 IST)

अमेरिका में Google की भारतीय मूल की पूर्व कार्यकारी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

Former Google executive of Indian origin shot dead in US
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (21:33 IST)
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अमेरिका में जॉर्जिया के कॉब काउंटी में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला और गूगल की पूर्व कार्यकारी शीतल व्रजेसियन की उनके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़िता की पहचान 57 वर्षीय शीतल व्रज़ेसियन के रूप में हुई है। खबरों के अनुसार, लॉरेल क्रीक ट्रेल में इस जोड़े के घर पर हुई गोलीबारी में व्रज़ेसियन का बेटा जेसन घायल हो गया। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बच गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान शीतल के पति, 56 वर्षीय किर्क बी. व्रेज़ियन (स्मिर्ना निवासी) के रूप में की है। पुलिस ने हत्‍या के आरोप में शीतल के पति को गिरफ्तार कर लिया है।

अमेरिका में जॉर्जिया के कॉब काउंटी में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला और गूगल की पूर्व कार्यकारी शीतल व्रजेसियन की उनके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़िता की पहचान 57 वर्षीय शीतल व्रज़ेसियन के रूप में हुई है। खबरों के अनुसार, लॉरेल क्रीक ट्रेल में इस जोड़े के घर पर हुई गोलीबारी में व्रज़ेसियन का बेटा जेसन घायल हो गया। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बच गई।
पुलिस ने आरोपी की पहचान शीतल के पति, 56 वर्षीय किर्क बी. व्रेज़ियन (स्मिर्ना निवासी) के रूप में की है। पुलिस ने हत्‍या के आरोप में शीतल के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 7 जुलाई को रात 8 बजे से कुछ ही समय पहले गोलीबारी की सूचना मिलने पर अधिकारी व्रेज़ियन के घर पहुंचे थे। जांचकर्ताओं ने कहा कि गोलीबारी घरेलू विवाद के कारण हुई, हालांकि घटना के सटीक कारणों की अभी भी जांच जारी है।
शीतल मूल रूप से इंग्लैंड, भारत और घाना में पली-बढ़ी थीं। उनके पास तकनीकी क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव था और वह गूगल से पहले होम डिपो (Home Depot) के ई-कॉमर्स व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी थीं। अपनी मृत्यु के समय शीतल व्रज़ेसियन गो टू फूड्स में एक तकनीकी लीडर के रूप में कार्यरत थीं।
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