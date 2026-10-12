Economics Nobel 2026: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का नोबेल, आर्थिक स्थिरता पर शोध के लिए मिला सम्मान

आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2026 का नोबेल पुरस्कार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट ई. हॉल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक, दोनों अर्थशास्त्रियों को मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधार पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है।



12 अक्टूबर 2026, सोमवार को की गई घोषणा के अनुसार, दोनों अर्थशास्त्रियों ने ऐसे नए आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं, जिनसे मंदी, महंगाई और आर्थिक तेजी जैसे उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने वाली नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिली है। इन मॉडलों के आधार पर सरकारें और केंद्रीय बैंक सही समय पर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में बदलाव करके अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं।



12 लाख स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि

अर्थशास्त्र का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार औपचारिक रूप से ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार’ कहलाता है। इस वर्ष पुरस्कार की कुल राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 12 लाख अमेरिकी डॉलर है। यह राशि दोनों विजेताओं के बीच बराबर बांटी जाएगी।



अर्थशास्त्र का यह पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। यह अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत में शामिल मूल पांच पुरस्कारों में से नहीं था, बल्कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसे नोबेल पुरस्कारों के साथ ही प्रदान किया जाने लगा। रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही 2026 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणाओं का सिलसिला समाप्त हो गया।