उन्हें पता है बॉस कौन है, नेतन्याहू पर ट्रंप का बड़ा बयान, व्हाइट हाउस में जल्द हो सकती है मुलाकात

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बैठक अगले सप्ताह या उसके तुरंत बाद हो सकती है। यदि यह मुलाकात होती है तो फरवरी में हुई पिछली बैठक के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बातचीत होगी।

ट्रंप बोले- 'उन्हें पता है बॉस कौन है'

Axios को दिए एक संक्षिप्त टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके और नेतन्याहू के बीच अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा, "हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है।" ट्रंप का यह बयान दोनों नेताओं के रिश्तों को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।

NATO शिखर सम्मेलन के बाद हो सकती है बैठक

एक इजरायली अधिकारी के अनुसार, ट्रंप 7-8 जुलाई को होने वाले NATO शिखर सम्मेलन के लिए तुर्किये की यात्रा पर रहेंगे। ऐसे में अगले सप्ताह बैठक होना मुश्किल हो सकता है और यह मुलाकात उसके अगले सप्ताह आयोजित की जा सकती है।

चुनाव से पहले नेतन्याहू के लिए अहम होगी मुलाकात

यदि यह बैठक होती है तो इसका राजनीतिक महत्व भी होगा। इजरायल में अक्टूबर में प्रस्तावित आम चुनाव से पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात नेतन्याहू के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है। हालिया जनमत सर्वेक्षणों में नेतन्याहू अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे बताए जा रहे हैं।

अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर ट्रंप को दी बधाई

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेतन्याहू ने शुक्रवार को ट्रंप को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर फोन कर शुभकामनाएं दीं। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका और इजरायल के मजबूत संबंधों पर चर्चा की और जल्द ही अमेरिका में मुलाकात करने पर सहमति जताई।

ट्रंप के करीबी सलाहकारों में बढ़ी नाराजगी

रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी में हुई पिछली बैठक के बाद ट्रंप के कई करीबी सलाहकार नेतन्याहू की नीतियों को लेकर असहमत हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ट्रंप के कई सहयोगियों का मानना है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर नेतन्याहू के कई फैसले गलत रहे हैं।

लेबनान और ईरान को लेकर बढ़े मतभेद

पिछले महीने ट्रंप ने कथित तौर पर लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू की आलोचना की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने फोन पर बातचीत के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री को "बहुत आक्रामक" बताते हुए उनकी नीतियों पर नाराजगी जताई थी।

हाल के महीनों में ईरान, क्षेत्रीय सुरक्षा और घरेलू राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़े हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने पिछले महीने ईरान के साथ युद्धविराम को आगे बढ़ाने और नए परमाणु वार्ता प्रयासों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू से लेबनान में सैन्य अभियान सीमित करने और दक्षिणी लेबनान से चरणबद्ध वापसी के प्रस्ताव का समर्थन करने का भी आग्रह किया।