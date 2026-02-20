Tariff पर US Supreme Court से झटका मिलने के बाद क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे आक्रामक आर्थिक नीतियों में से एक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। कोर्ट ने ट्रंप द्वारा 'नेशनल इमरजेंसी' (राष्ट्रीय आपातकाल) कानून के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ (आयात शुल्क) को रद्द कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इस फैसले का वैश्विक व्यापार युद्ध (Trade War) और भारत जैसे देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फैसला निराश करने वाला है। ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। कोर्ट का फैसला अमेरिका के हक में नहीं है। ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी।



