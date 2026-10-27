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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (17:02 IST)

डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मिस स्विट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप

Donald Trump rape allegation
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (17:04 IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मॉडल और मिस स्विट्जरलैंड रह चुकीं बीट्रिस क्यूल (Beatrice Keul) ने रेप का आरोप लगाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जारी एक रिपोर्ट में इस आरोप का जिक्र किया गया है। आरोप के मुताबिक, यह घटना वर्ष 1993 में न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में हुई थी। हालांकि, व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है।
 
रिपोर्ट के अनुसार, बीट्रिस क्यूल ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि नवंबर 1993 में ट्रंप ने उनके साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार किया था। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उसी घटना के दौरान ट्रंप ने उनके साथ रेप भी किया था।

जेफरी एपस्टीन मामले से जुड़े आरोपों की जांच

 
सोमवार को जारी रिपोर्ट में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक सांसदों की ओर से की गई उस जांच का विवरण दिया गया है, जिसमें ट्रंप के कथित संबंधों और जेफरी एपस्टीन के अपराधों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की गई। रिपोर्ट में शामिल आरोपों को लेकर अमेरिकी राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है। रिपब्लिकन पक्ष ने इन दावों को फर्जी खबर बताते हुए खारिज किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका में मध्यावधि चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।

व्हाइट हाउस ने आरोपों को बताया राजनीतिक प्रयास

 
व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने इन दावों को डेमोक्रेट्स की ओर से अमेरिकियों का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। प्रवक्ता के अनुसार, ये आरोप राष्ट्रपति ट्रंप की उपलब्धियों से मिल रहे रिपब्लिकन समर्थन की गति को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।
 
फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन आरोपों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ट्रंप और व्हाइट हाउस की ओर से आरोपों को खारिज किया गया है।
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