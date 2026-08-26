दुनियाभर में अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर अस्थाई रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन को लेकर बढ़ती सख्ती के कारण अमेरिका ने दुनिया भर के आवेदकों के वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी है. अमेरिकी दूतावासों में एक ग्लोबल ट्रेनिंग पहल शुरू की गई है। अमेरिका ने दुनिया भर के आवेदकों के वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी है।





डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से इमिग्रेशन (आप्रवासन) पर की जा रही सख्ती के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि दुनिया भर में सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में एक ग्लोबल ट्रेनिंग पहल शुरू की गई है और इस ट्रेनिंग के लिए वीजा सेवाओं के अपॉइंटमेंट में बदलाव किया जाएगा।





अमेरिका से लोगों को बाहर निकालने (डिपोर्टेशन) और इमिग्रेशन पर सख्ती बरतने के लिए अब ट्रंप प्रशासन आक्रामक अभियान चला रहा है। इसमें वीजा, ग्रीन कार्ड रद्द करना और कई वजहों से आवेदन खारिज करना भी शामिल है। खासकर राजनीतिक राय और अमेरिका के सहयोगी इजरायल के गाजा पर हमले के खिलाफ फिलिस्तीन-समर्थक विरोध-प्रदर्शन भी शामिल है।





कोर्ट से लग चुका है झटका : ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस सख्ती का मकसद देश की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। हालांकि इसे कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को एक अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसके तहत 75 देशों के आवेदकों के इमिग्रेंट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। जज ने कहा कि यह नीति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर है।