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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: वॉशिंगटन , Thursday, 22 October 2026 (17:28 IST)

अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर रख दो 'ट्रम्प महासागर'... जानिए गूगल CEO ने क्या दिया ट्रंप को जवाब

US President Donald Trump
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (17:33 IST)
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Donald Trump Sundar Pichai: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने मसखरेपन और अजीबोगरीब हरकतों के कारण आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इस बार ट्रम्प ने एक ऐसा वाकया साझा किया है, जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और ठहाके भी लगा रहे हैं। ट्रम्प ने दावा किया है कि उन्होंने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई को फोन करके अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर 'ट्रम्प महासागर' (Trump Ocean) करने की मांग की थी। हालांकि, सुंदर पिचाई ने विनम्रतापूर्वक उनकी इस मांग को ठुकरा दिया।

क्या है पूरा मामला?

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संबोधन देते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ हुई अपनी कथित बातचीत का जिक्र किया। ट्रम्प के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रम्प ने अपने भाषण के दौरान मजाकिया और अनूठे अंदाज में कहा कि मैंने गूगल मैप्स को (सुंदर पिचाई को) फोन किया और कहा कि वे अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर 'ट्रम्प महासागर' कर दें। ALSO READ: अब AI नहीं, इसे कहिए 'सुपर इंटेलिजेंस': ट्रम्प ने बदला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम

सुंदर पिचाई ने क्या दिया जवाब?

ट्रम्प के अनुसार, उनकी इस अटपटी मांग पर गूगल सीईओ सुंदर पिचाई अचानक असहज हो गए और उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। ट्रम्प ने बताया कि सुंदर पिचाई ने उनसे क्या कहा- नहीं, नहीं, नहीं... सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पिचाई ने आगे ट्रम्प को समझाते हुए कहा कि सर, महासागर अलग होते हैं। वे किसी एक देश के नहीं होते, बल्कि कई देशों तक फैले होते हैं। कृपया हमसे ऐसा करने के लिए न कहें।

शायद अब हम ऐसा नहीं करेंगे...

सुंदर पिचाई की इस तकनीकी और तार्किक प्रतिक्रिया के बाद ट्रम्प ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि पिचाई की बात सुनने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। ट्रम्प ने हंसते हुए कहा कि तो शायद अब हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, इसे अटलांटिक महासागर ही रहने देते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बयान

ट्रम्प की इस टिप्पणी के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई लोग इसे ट्रम्प का एक और स्व-चर्चित मजाक (Self-deprecating joke) मान रहे हैं। एक यूजर ने ट्रंप पर तंज करते हुए कहा- कृपया इस ग्रह का नाम ही 'पृथ्वी' से बदलकर 'ट्रम्प' कर दें, उम्मीद है कि इससे आप खुश रहेंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा- बिल्कुल ही बेवकूफ। इस जोकर और उसके सर्कस के चलते अमेरिका ने अपनी सारी इज्जत खो दी है। 
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