किचन में कुत्ते की एक मासूम हरकत बनी बड़ी तबाही! टोस्टर ऑन होते ही जल उठा पूरा घर, 3 पालतू जानवरों की मौत [VIDEO]

पालतू जानवर परिवार का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनकी एक अनजानी हरकत भी कभी-कभी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। अमेरिका के Maryland में ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां घर में अकेले छोड़े गए एक पालतू कुत्ते ने गलती से टोस्टर (Toaster) ऑन कर दिया। देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई। इस हादसे में परिवार के तीन पालतू जानवरों की मौत हो गई, जबकि घर को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

यह घटना 10 जुलाई को Belcamp, Maryland के एक घर में हुई। उस समय घर के मालिक बाहर गए हुए थे और अंदर केवल उनके पालतू कुत्ते और बिल्लियां मौजूद थीं। बाद में घर में लगे Ring Security Camera की फुटेज ने आग लगने की पूरी वजह सामने ला दी।

कैसे लगी आग? CCTV में कैद हुई पूरी घटना

जांच में सामने आया कि परिवार का पालतू कुत्ता Bo खेलते-खेलते किचन के काउंटर पर चढ़ गया। काउंटर पर रखा टोस्टर पहले से बिजली के प्लग में लगा हुआ था। कुत्ते के शरीर के संपर्क में आने से टोस्टर का स्विच ऑन हो गया।

कुछ ही देर में टोस्टर गर्म होने लगा और उसके आसपास रखा ज्वलनशील सामान आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आग ने पूरे किचन और फिर घर के बाकी हिस्सों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

फायर अधिकारियों ने सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखने के बाद स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह एक दुर्घटना थी और आग लगने की वजह गलती से चालू हुआ टोस्टर था।



Home security footage had captured the moment a Labrador accidentally started a house fire in Maryland after repeatedly jumping onto a kitchen counter. Moments later, flames had erupted near the refrigerator, showing how a pet’s unexpected actions had quickly turned into a… — Tomson (@TomsonWoo) July 16, 2026

दो पालतू जानवर बच गए, तीन की चली गई जान

आग लगते ही आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। पड़ोसियों ने बहादुरी दिखाते हुए दो कुत्तों Bo और Addie को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

हालांकि तीसरे कुत्ते Dakota और परिवार की दो बिल्लियां आग और धुएं में फंस गईं। उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई।

सूचना मिलते ही करीब 30 दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार, घर की संरचना को करीब 1.5 लाख डॉलर और अंदर रखे सामान को करीब 50 हजार डॉलर का नुकसान हुआ।

हर साल पालतू जानवरों की वजह से लगती हैं सैकड़ों आग

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हादसे बेहद दुर्लभ नहीं हैं। National Fire Protection Association (NFPA) के मुताबिक, अमेरिका में हर साल करीब 1,000 घरों में पालतू जानवरों की वजह से आग लग जाती है।** कई बार कुत्ते या बिल्लियां गलती से स्टोव, टोस्टर या दूसरे किचन उपकरण चालू कर देते हैं। वहीं मोमबत्तियां गिरने या बिजली के तारों को नुकसान पहुंचने से भी आग लगने के मामले सामने आते हैं।

NFPA का अनुमान है कि हर साल करीब 5 लाख पालतू जानवर किसी न किसी रूप में घर में लगी आग से प्रभावित होते हैं।

ऐसे हादसों से कैसे बचें?

फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स लोगों को सलाह देते हैं कि घर से बाहर निकलते समय टोस्टर, ओवन और दूसरे इलेक्ट्रिक किचन उपकरणों का प्लग जरूर निकाल दें। किचन काउंटर पर ज्वलनशील सामान न रखें और जहां पालतू जानवर हों वहां स्टोव नॉब कवर या अन्य सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करें।

इसके अलावा घर में स्मोक अलार्म सही स्थिति में होना भी बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते अलर्ट मिल सके और जान-माल का नुकसान कम किया जा सके।