क्या जेलेंस्की ने मेलोनी को होठों पर किस करने की कोशिश की? (वीडियो)

Zelenskyy Meloni viral video: फ्रांस के इविन लेस बेंस शहर में दुनिया के सात सबसे शक्तिशाली देशों के महामंथन यानी G7 शिखर सम्मेलन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के दिग्गज नेता जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने जुटे हैं, वहीं कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो गया है जिसने कूटनीति के गलियारों में सनसनी मचा दी है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। संभव है कि वीडियो एंगल के कारण भी ऐसा दिखाई दे रहा हो।

...और असहज हो गईं मेलोनी वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि इस मुलाकात के दौरान इटली की पीएम मेलोनी कुछ पलों के लिए बेहद असहज (Awkward) हो गईं और उनके चेहरे के हाव-भाव पूरी तरह बदल गए। यूजर्स इस वीडियो को फ्रेम-बाय-फ्रेम डिकोड कर रहे हैं। कोई इसे जेलेंस्की की 'जबरदस्ती' बता रहा है, तो कोई इसे कैमरे के एंगल का धोखा।

पेरिस के एलिसी पैलेस में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित करीब 50 देशों के महासम्मेलन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी थी। लेकिन पूरी महफिल मेलोनी और मैक्रों की असहज मुलाकात ने लूट ली थी। जैसे ही मेलोनी पहुंचीं, मैक्रों ने कूटनीतिक मर्यादा को ताक पर रखते हुए उन्हें एक लंबे 'चीक-टू-चीक किस' और गले से लगा लिया। मेलोनी इस औचक हमले से बुरी तरह चौंक गईं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।

क्या जेलेंस्की ने सचमुच मर्यादा लांघी? हालांकि यूरोप में गाल से गाल मिलाकर 'चीक-किस' करना एक पारंपरिक स्वागत माना जाता है, लेकिन जब-जब मेलोनी किसी बड़े मंच पर पहुंचती हैं, कूटनीति के ये नियम विवादों का रूप ले लेते हैं। क्या जेलेंस्की ने सचमुच मर्यादा की लाइन क्रॉस की या फिर यह सिर्फ एक और कूटनीतिक गलतफहमी है? वीडियो इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोग अपनी-अपनी तरह से इस 'पॉलिटिकल ड्रामा' के मजे ले रहे हैं!