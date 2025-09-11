गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  Crisis over formation of new government after coup in Nepal
विकास सिंह
गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (16:25 IST)

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?

nepal violence
नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से Gen-Z के नेताओं में दो फाड़ नजर आ रहे है उससे संकट और बड़ा हो गया है। राजधानी काठमांडू में सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चा का जेन-जी गुट के नेताओं के विरोध जताने की खबरें भी सामने आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करें इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत बढ़ गई है कि नेपाल में कहीं सेना कोई शासक की भूमिका में नहीं आ जाए।

तीन दिन तक हिंसा में नेपाल को झुलसाने के बाद गुरुवार को Gen-Z के नेता पहली बार सामने आए और अपनी मांग देश की जनता के सामने रखी। Gen-Z के नेताओं ने देश में हुई हिंसा से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता शामिल थे। Gen-Z का नेतृत्व कर रहे अनिल बनिया और दिवाकर मंगल ने मीडिया से बात करते हुए कहा हमने यह आंदोलन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया। उन्होंने कहा कि उन्होने युवाओं से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की लेकिन आंदोलन मे राजनीति कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर आगजनी और तोड़फोड़ की।

वहीं Gen-Z के नेता दिवाकर दंगल ने साफ शब्दों में कहा वह देश का नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं है। उन्होंने एक बार फिर देश की संसद को भंग करने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि वह देश का संविधान बदलने की कोशिश नहीं कर रहे है और वह संसद भंग कर देश में नए सिरे से चुनाव कराना चाहते है।

जबरदस्त हिंसा के बाद अब नेपाल अब उस चौराहे पर खड़ा है, जहां आगे की तस्वरी पूरी तरह साफ नहीं है। नई सरकार के नेतृत्व  कौन करेगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विद्रोह के बाद सेना ने पूरे नेपाल को अपने अधिकार में ले लिया है। आज चौथे दिन भी नेपाल के कई हिस्सों में हिंसा का दौर चल रहा है।

अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया के कई देश को हाल के वर्षों में ताख्तापलट का सामना करना पड़ा है। पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल में चुनी हुई सरकार के ताख्तापलट का एक ही तरह का पैटर्न दिखाई दिया। जहां युवा पीढ़ी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और ताख्तापलट कर दिया। इन देशों के युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और खराब शासन से तंग आ चुके थे और वह बदलाव की मांग करते हुए सड़क पर उतरे और विद्रोह कर दिया। इन आंदोलनों के प्रभाव लगभग एक जैसे हैं।

पिछले साल बांग्लादेश में हुए आंदोलन में युवाओं की भूमिका सबसे अहम रही थी. वहीं श्रीलंका के आंदोलन में आर्थिक मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी थे। वहीं नेपाल में ओली सरकार के भ्रष्टाचार औक कुप्रबंधन के चलते बेरोजगारी चरम पर थी। नेपाल में न तो युवाओं के लिए नौकरियां हैं और न ही दूसरे अवसर। अपनी आकांक्षाओं की आग में सुलग रहे Zen-Z के अंदर सुलग रही आग को इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध ने विस्फोटक बना दिया।

दरअसल नेपाल में युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए जब सरकार को घेरने लगी। सरकार मे शामिल मंत्रियों और राजनेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर मुख होने लगी तो सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं को रोजगार और आर्थिक अवसरों के अभाव के खिलाफ गुस्सा निकालने का मंच मुहैया करा रहे थे लेकिन जब सरकार ने उस पर बैन लगाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा औऱ देखते ही देखते नेपाल में ताख्तापलट हो गया।  

नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा अधिकारी 'वेबदुनिया' से बातचीत में कहते है कि नेपाल में जिस तरह से ओली सरकार में भष्टाचार था, देश मे बेरोजगारी चरम पर थी उससे युवाओं में गुस्सा था और आंदोलन के जरिए उसमें विस्फोट हुआ। वह कहते है कि इस आंदोलन में इतना नुकसान हो गया है कि नेपाल अब बहुत पीछे चल गया है। हिंसां के दौरान नेपाल में जिस तरह से बड़े कारोबारी और उद्गोयपतियों के निशाना बनाया गया, बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट औऱ आगजनी की गई उसके बाद अब कोई नेपाल मे निवेश के लिए आगे आएगा यह बहुत मुश्किल है।

नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह के बाद अब सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि आज भी युवाओं के सामने चुनौतियां वहीं है, ऐसे में नई सरकार क्या युवाओं की महत्वकांक्षा को पूरा करने में कामयाब होगी या नेपाल भी उन राष्ट्रों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा कि जहां तख्तापलट के बाद आज भी अस्थिरता से जूझ रहे है।
'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबावFrance protest News : नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस हिंसा की आग में झुलस रहा है। सड़कें जाम की जा रही है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। आखिर किस बात को लेकर लोग सरकार से नाराज हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पतालनेपाल में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया और उनके घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। विचलित करने वाले फोटोज और वीडियो के बीच मानवीयता को प्रदर्शित करता एक वीडियो सामने आया।

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामGST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किलYamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।

कौन हैं कुलमान घिसिंग जिन्होंने नेपाल पीएम पद की दौड़ से सुशीला कार्की को पछाड़ा

कौन हैं कुलमान घिसिंग जिन्होंने नेपाल पीएम पद की दौड़ से सुशीला कार्की को पछाड़ाNepal Kulman Ghising news : नेपाल में Gen Z आंदोलन से हुए तख्तापलट के बीच आज अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम का एलान होना है। अब तक पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहीं सुशीला कार्की को कुल मान घिसिंग ने पछाड़ दिया है। उन्हें नेपाल को बिजली संकट से निकालने का श्रेय जाता है।

पीएम मोदी के बारे में क्या बोलीं नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदार सुशीला कार्की

पीएम मोदी के बारे में क्या बोलीं नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदार सुशीला कार्कीFormer Chief Justice Nepal of Sushila Karki: नेपाल में हाल के सियासी उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए प्रमुखता से चल रहा है। इस बीच, कार्की ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी सकारात्मक भावनाएं व्यक्त की हैं। सीएनएन-न्यूज18 को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कार्की ने भारत-नेपाल संबंधों और पीएम मोदी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?

स्कूटी मिलते ही खिले हजारों बच्चों के चेहरे, सीएम डॉ. मोहन ने पीछे बैठकर लिया राइड का आनंद, जानें क्या दी सलाह?

स्कूटी मिलते ही खिले हजारों बच्चों के चेहरे, सीएम डॉ. मोहन ने पीछे बैठकर लिया राइड का आनंद, जानें क्या दी सलाह?स्कूली बच्चों के लिए 11 सितंबर का दिन बेहद खास रहा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 7832 बच्चों को स्कूटी गिफ्ट में दी। इसके साथ ही सीएम डॉ. यादव ने सेनिटेशन-हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ से ज्यादा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। इतना ही नहीं उन्होंने एक बच्ची की स्कूटी पर पीछे बैठकर स्कूटी राइड का आनंद भी उठाया। इसके बाद प्रदेश के मुखिया ने बच्चों को गाड़ी सावधानी से चलाने, लाइसेंस बनवाने और नंबर प्लेट लगवाने की सलाह भी दी। दूसरी ओर, स्कूटी पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। उन्होंने इस गिफ्ट के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
