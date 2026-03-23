कर्मचारियों की जासूसी के लिए चीनी कंपनियों के हैरान करने वाले तरीके

एक कर्मचारी को तब पता चला जब उसके मैनेजर ने हर सुबह डेस्क से 30 मिनट गायब रहने पर बोनस काटने की चेतावनी दी। फुझोउ की एक विज्ञापन कंपनी ने टॉयलेट ब्रेक के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन अनिवार्य कर दिया और समय सीमा से अधिक बाहर रहने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया।

कर्मचारी अब एंटी-ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, चैट प्राइवेसी टूल्स और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का सहारा ले रहे हैं ताकि वे अपनी प्राइवेसी बचा सकें। Edited by : Sudhir Sharma