  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Chinese spy flees to Beijing after duping the US and Nvidia
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (13:36 IST)

अमेरिका और Nvidia को चूना लगाकर बीजिंग भागी चीन की जासूस, क्‍या होगा Nvidia के बॉस जेनसन हुआंग का

Alice Huang
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (13:36 IST)
google-news
एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग की मुश्किलें बढ़ाने वाले अफेयर और चीनी जासूसी के मामले में एक नया एंगल सामने आया है। इस पूरे विवाद के केंद्र में रहीं एलिस हुआंग वापस चीन लौट चुकी हैं। वह फिलहाल बीजिंग में रह रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस बात की जानकारी मामले से जुड़े लोगों ने दी है। एलिस हुआंग मेगास्पीड इंटरनेशनल की संस्थापक हैं और उसने ही जेनसन हुआंग के अफेयर की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग में उनकी मौजूदगी की जानकारी वहां के सुरक्षा अधिकारियों को भी है।

हालांकि, वह कब और किस वजह से चीन लौटीं और अब वहां क्या कर रही हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने संवेदनशील मामला होने के कारण अपनी पहचान जाहिर नहीं की है। एक और रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि एलिस के बिजनमैन हसबैंड ने ही उसकी मुलाकात पहली बार जेनसन हुआंग से कराई थी।

आखि‍र कहां हैं एलिस हुआंग : एनवीडिया के बॉस ने जब से अफेयर की बात स्वीकारी है और कंपनी के बोर्ड ने एलिस हुआंग पर लगे चीनी जासूस होने के आरोपों की जांच शुरू की है, उसके बाद से एलिस हुआंग के ठिकाने को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। एलिस को हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है। वह पहले पत्रकार थी जो फिर टॉप कंपनियों को एडवांस चिप्स किराए पर देने वाली एक प्रभावशाली ब्रोकर बन गईं।

अब वह एक ऐसे विवाद की वजह बनीं हैं जिसने बाजारों में हलचल मचा दी और अब जेन्सन हुआंग को पद से हटाए जाने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि एनवीडिया का बोर्ड हुआंग के भविष्य पर चर्चा के लिए बैठक करने वाला है। बीजिंग ने इस बात से इनकार किया है कि एलिस उनके लिए जासूसी करती थी। रिपोर्ट के अनुसार एलिस के चीन में होने की खबर पर चीन के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बता दें क‍ि एलिस हुआंग पहली बार जेनसन के संपर्क में तब आईं जब उन्होंने मेगास्पीड कंपनी खड़ी की। यह कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया में एनवीडिया के चिप्स की सबसे बड़ा खरीदार है। इसी के रास्ते कंपनी के एडवांस हार्डवेयर की चीन में तस्करी भी होती है।

ताइवान के एक सरकारी मंत्री ने गुरुवार को बताया कि एलिस ने 2024 और 2025 में कुल आठ बार ताइवान का दौरा किया। ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। यह अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में भी है। चीन इस स्व-शासित द्वीप को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है।

मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल (MAC) के मंत्री चिउ चुई-चेंग ने सांसदों को बताया कि एलिस ने "सामान्य बिजनेस विजिटर" के तौर पर ताइवान में प्रवेश करने के लिए हांगकांग के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। उस समय उनके बारे में कोई विशेष चेतावनी नहीं थी। चिउ ने ताइवान की संसद में सांसदों के सवालों के जवाब में ये बातें कहीं. सांसद एलिस हुआंग के ताइवान में प्रवेश और 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने ताइवान को 2024 में ही एलिस हुआंग की गतिविधियों पर नज़र रखने की सलाह दी थी।

चिउ ने कहा कि कम से कम हमें, यानी 'मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल' को, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा, "अगर हमें ऐसी कोई जानकारी मिली होती, तो हम निश्चित रूप से अपनी एंट्री स्क्रीनिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट को और सख्त कर देते"

पत‍ि ने ही कराई थी मुलाकात : जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग की पहली मुलाकात भी काफी दिलचस्प थी। एलिस से जेनसन की मुलाकात उनके पुराने चीनी कारोबारी दोस्त कांग वेई ने कराई थी। खास बात यह है कि कांग वेई कोई और नहीं, बल्कि एलिस हुआंग के पति थे। कांग और जेन्सेन एक-दूसरे को करीब 10 साल से जानते थे।

वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस और जेनसन के बीच करीब दो साल तक चले कथित प्रेम संबंधों की जानकारी कांग को भी थी। बताया जाता है कि उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और अपने करीबियों के सामने दोनों की नजदीकियों का जिक्र भी करते थे। वह कभी-कभी मजाक में एलिस को जेनसन की पर्सनल असिस्टेंट तक बताते थे। कांग और एलिस ने जेनसन से अपने इसी परिचय का इस्तेमाल चीन, सिंगापुर और ताइवान समेत कई जगहों पर कारोबारी रिश्ते बनाने के लिए किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
स्वच्छता सर्वेक्षण में बजा गुजरात का डंका; वडोदरा बना सबसे स्वच्छ शहर, सूरत-अहमदाबाद ने भी मारी बाजी

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलका

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलकाप्रीमियम स्कूटर बनाने वाली कंपनी Vespa ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज पेश की है। कंपनी ने इस लाइनअप में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर Sprint S, Primavera और Primavera Tech शामिल किए हैं। इन स्कूटर्स में Vespa का आइकॉनिक डिजाइन, मोनोकॉक चेसिस और नया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। नई रेंज में अलग-अलग बैटरी क्षमता और फीचर्स के विकल्प मिलते हैं।

Nvidia केस में मेगास्पीड की एंट्री से हड़कंप, क्‍या चीन से लेकर सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है नेटवर्क?

Nvidia केस में मेगास्पीड की एंट्री से हड़कंप, क्‍या चीन से लेकर सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है नेटवर्क?एनवीडिया मामले में मेगास्‍पीड की एंट्री से नया हंगामा मचा हुआ है। ट्रंप पर भी इस मामले में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मेगास्‍पीड की एंट्री से नया नेटवर्क सामने आ सकता है। बता दें क‍ि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और AI चिप कंपनी एनवीडिया (Nvidia) और उसके सीईओ जेन्सेन हुआंग एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जेन्सेन हुआंग का संबंध सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की कार्यकारी अधिकारी एलिस हुआंग के साथ रहे हैं।

सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता ने

सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता नेSonia Gandhi Book Nitish Kumar: सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्‍यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन से बाहर निकलने के घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख किया है। नीतीश से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद जदयू भड़क गई है।

Assam Train Accident : सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Video

Assam Train Accident : सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Videoअसम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना से ठीक पहले का एक कथित वीडियो सामने आया है। बुधवार सुबह गुवाहाटी के पास हुए इस हादसे से पहले लोकोमोटिव के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ट्रेन का ड्राइवर संभावित ब्रेक फेल होने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो में ड्राइवर यह भी कह रहा है कि सिग्नल लाल है और इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा है।

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार चाहे तो उन्‍हें समय से पहले और उनकी इच्‍छा के खि‍लाफ कर्मचारियों को र‍िटायर कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार के पास ऐसा करने का व्यापक अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि मनमाने या दुर्भावनापूर्ण फैसलों पर न्यायिक हस्तक्षेप संभव होगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण में बजा गुजरात का डंका; वडोदरा बना सबसे स्वच्छ शहर, सूरत-अहमदाबाद ने भी मारी बाजी

स्वच्छता सर्वेक्षण में बजा गुजरात का डंका; वडोदरा बना सबसे स्वच्छ शहर, सूरत-अहमदाबाद ने भी मारी बाजीस्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ शहर) सर्वेक्षण 2025-2026 में गुजरात के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें वडोदरा ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए गुजरात के पहले सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है।

कश्मीर में बर्फबारी; गुलमर्ग-जोजिला सफेद, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

कश्मीर में बर्फबारी; गुलमर्ग-जोजिला सफेद, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारीजम्मू कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई, जिससे पूरी घाटी में तापमान गिर गया है। मिली रिपोर्टों के अनुसार, साधना टाप, फेरकिन टाप, करनाह घाटी, पीर की गली, सिंथन टाप और जोजिला दर्रे में हल्की बर्फबारी हुई। इसके अलावा, गुलमर्ग की अफरावत पहाड़ियों के फेज 1 और फेज 2 भी बर्फ से ढंक गए हैं।

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादले

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादलेउत्तराखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए 10 आईएएस (IAS) और 20 पीसीएस (PCS) यानी कुल 30 प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है।

CM योगी का बड़ा फैसला, 1057 नवचयनित दरोगाओं की 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी माफ, जानिए किसे मिलेगा फायदा

CM योगी का बड़ा फैसला, 1057 नवचयनित दरोगाओं की 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी माफ, जानिए किसे मिलेगा फायदामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1057 अभ्यर्थियों की आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से आरक्षी से उपनिरीक्षक बने अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी।

LIVE: ओवैसी और चंद्रशेखर ने बनाया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा

LIVE: ओवैसी और चंद्रशेखर ने बनाया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चाLatest News Today Live Updates in Hindi : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया। पल पल की जानकारी...

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।