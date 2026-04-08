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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बीजिंग , बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (21:14 IST)

पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता बिना समझौते खत्म, तनाव बरकरार, चीन की चौधराहट भी नहीं आई काम

China mediation Pakistan Afghanistan
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए चीन की मध्यस्थता में एक सप्ताह तक चली वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को बताया कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने 1 से 7 अप्रैल तक शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की प्रांतीय राजधानी उरुमकी में अनौपचारिक वार्ता की। हालांकि, चीन का कहना है कि दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक ‘व्यापक समाधान’’ तलाशने पर सहमत हुए हैं।
चीन की मध्यस्थता से हुई यह वार्ता, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में कथित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फरवरी के अंत में ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक’ शुरू करने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली प्रमुख राजनयिक बातचीत थी। 
पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार पर प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) जैसे समूहों के सदस्यों को शरण देने का आरोप लगाया है, जो पाकिस्तान में कई प्रांतों में बार-बार हमले कर विद्रोह को अंजाम दे रहे हैं। 
माओ ने कहा कि तीनों पक्षों के अधिकारियों ने एक अच्छे माहौल में खुलकर और व्यावहारिक चर्चा की। उरुमकी में हुई वार्ता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। Edited by : Sudhir Sharma
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न सीजफायर होगा, न सरेंडर, जंग जारी रहेगी, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

न सीजफायर होगा, न सरेंडर, जंग जारी रहेगी, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवारअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि न सीजफायर होगा, न सरेंडर होगा, जंग जारी रहेगी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा- आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं।

Donald Trump की धमकी, खत्म होगा भ्रष्टाचार और मौत का दौर, ईश्वर ईरान की रक्षा करे

Donald Trump की धमकी, खत्म होगा भ्रष्टाचार और मौत का दौर, ईश्वर ईरान की रक्षा करेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक तीखे और भावनात्मक बयान में कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है।

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युद्ध के हालातों के बीच खुशखबरी, LPG सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी करने का आदेशकेंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।

Kharg Island पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी दी चेतावनी

Kharg Island पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी दी चेतावनीईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र Kharg Island पर एक बार फिर कई हमलों की खबरें सामने आई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच युद्धविराम (ceasefire) को लेकर बातचीत लगभग ठप पड़ चुकी है और तनाव चरम पर पहुंच गया है। खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जहां से देश के करीब 90% तेल निर्यात होता है।

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