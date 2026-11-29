California Earthquake : विमान रनवे पर उतरने ही वाला था कि कांपने लगी धरती, अमेरिका में भूकंप से LAX एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी

अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में शनिवार सुबह 5.0 तीव्रता का भूकंप आने से अफरा-तफरी मच गई। भूकंप के झटके लॉस एंजिलिस सहित आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए। इस दौरान लॉस एंजिलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) पर उतरने जा रही डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट की लैंडिंग रोकनी पड़ी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलटों को विमान को रनवे से ऊपर ले जाने और दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने का निर्देश दिया।

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भूकंप के झटकों के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल और विमान के पायलटों के बीच हुई बातचीत सुनी जा सकती है। वीडियो में एयरपोर्ट पर लगे कैमरे हिलते दिखाई देते हैं। इस दौरान आसपास कारों के अलार्म बजने की आवाज भी सुनाई देती है।

भूकंप के कारण डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट की लैंडिंग टली

जानकारी के मुताबिक, डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 1972 लॉस एंजिलिस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्थिति को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलटों को लैंडिंग रोकने का निर्देश दिया।

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलटों से कहा, "डेल्टा 1972, गो अराउंड। यहां बड़ा भूकंप आया है।" इसके बाद विमान रनवे की ओर उतरने के बजाय ऊपर की तरफ उठ गया और दोबारा लैंडिंग के लिए आगे बढ़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के आंकड़ों के अनुसार, इस फ्लाइट में करीब 1 घंटे 13 मिनट की देरी हुई।

समुद्र में था भूकंप का केंद्र, 5.0 रही तीव्रता

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे (पैसिफिक टाइम) आया। इसका केंद्र मैनहट्टन बीच से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में सांता मोनिका खाड़ी के नीचे था। भूकंप की गहराई करीब 12 से 13 किलोमीटर दर्ज की गई।



???? DRAMATIC MOMENT: An aircraft touches down at LAX as a second major earthquake strikes California. Airport cameras shake violently during the reported magnitude 4.9 tremor, hours after an earlier 5.2 quake. #California #Earthquake https://t.co/jAKDm4kUrD — No Filter (@nofilter207) November 28, 2026 लॉस एंजिलिस में सभी 106 फायर स्टेशनों को किया गया अलर्ट भूकंप के बाद लॉस एंजिलिस फायर डिपार्टमेंट (LAFD) ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय कर दी। शहर के सभी 106 पड़ोस के फायर स्टेशनों से कर्मचारियों को संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात किया गया। भूकंप के झटके लॉस एंजिलिस क्षेत्र के कई हिस्सों में महसूस किए गए। एयरपोर्ट के एक टर्मिनल में छत की कुछ टाइलें गिरने की भी खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में एयरपोर्ट के अंदर छत से जुड़े उपकरण और अन्य सामान हिलते दिखाई दिए।

LAFD की प्रवक्ता लिंडसे लैंट्ज ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, किसी बड़े ढांचागत नुकसान या गंभीर चोट की सूचना नहीं मिली है।

मेयर करेन बास ने लोगों को आफ्टरशॉक के लिए किया आगाह लॉस एंजिलिस की मेयर करेन बास ने बताया कि प्रशासन की टीमें पूरे शहर में भूकंप के प्रभाव का आकलन कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि मैनहट्टन बीच के पास केंद्रित 5.0 तीव्रता का भूकंप सुबह करीब 9:30 बजे पूरे लॉस एंजिलिस क्षेत्र में महसूस किया गया।