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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (17:32 IST)

वियतनाम में दर्दनाक हादसा, भारतीयों से भरी नाव पलटी, 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Boat carrying Indian tourists capsizes in Vietnam
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (17:32 IST)
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Vietnam Boat Incident case : वियतनाम में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल यह हादसा वियतनाम घूमने गए भारतीय पर्यटकों के साथ हुआ है। खबरों के अनुसार, वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास आज कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीडबोट (नाव) पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि हादसे में 21 लोगों को बचा लिया है, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
 
वियतनाम में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल यह हादसा वियतनाम घूमने गए भारतीय पर्यटकों के साथ हुआ है। खबरों के अनुसार, वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास आज कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीडबोट (नाव) पलट गई।
 

नाव में सवार थे 32 भारतीय और 4 क्रू मेंबर 

इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि हादसे में 21 लोगों को बचा लिया है, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय दूतावास ने घटना के बारे में जानकारी के लिए हेल्पलाइन जारी की है। 
 

कैसेे हुआ हादसा?

खबरों के अनुसार, नाव होन मे रुट आइलैंड से एन थोई पोर्ट जा रही थी, तभी समुद्र में लगभग 400 मीटर (440 गज) की दूरी पर वह पलट गई। उस समय समुद्र में हालात खराब थे और इलाके में ऊंची लहरें उठ रही थीं। भारतीय दूतावास ने कहा, जानकारी और मदद के लिए हो ची मिन्ह सिटी में भारत के कॉन्सुलेट जनरल और हनोई में दूतावास में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
 

भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन

हादसे में मरने वालों की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 और +84 33 452 0414। हनोई वाले दूसरे कंट्रोल रूम से इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है: +84 91 308 9165। भारतीय मिशन ने कहा कि वे किसी भी तरह की मदद और सवालों के लिए उपलब्ध हैं। 

फिलहाल घटना से जुड़ी सभी जानकारी स्थानीय अधिकारियों से जुटाई जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल, नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य बचाव एजेंसियां भी मौके पर पहुंचीं हैं। गौरतलब है कि भारत से हर साल वियतनाम घूमने जाने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 
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चेतन गौड़
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