20 मिनट में इंजीनियर के लैपटॉप से उड़ाए 53,000 करोड़! बाइनेंस पर इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो डकैती

बाइनेंस का एक्शन और निवेशकों को आश्वासन

विड्रॉल ( Withdrawals) पर रोक : सुरक्षा कारणों से बाइनेंस ने सभी प्रकार की निकासी और ट्रेडिंग गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।

सुरक्षा कारणों से बाइनेंस ने सभी प्रकार की निकासी और ट्रेडिंग गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। फंड पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा : बाइनेंस के सह-सीईओ (Co-CEO) रिचर्ड टेंग (Richard Teng) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि:

48 घंटे में बहाली की उम्मीद : कंपनी ने अगले 48 घंटों में पूरे सिस्टम की सुरक्षा ऑडिट करने के बाद सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है।

क्रिप्टो मार्केट पर असर और उठते सवाल

मार्केट क्रैश : डकैती की खबर के बाद पैनिक सेलिंग की वजह से ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में भारी गिरावट दर्ज की गई। बिटकॉइन, सोलाना और बीएनबी (BNB) जैसे कॉइन्स में 10% से 20% तक की भारी टूट देखी गई।

World Largest Crypto Theft: विश्व के क्रिप्टो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला साइबर हमला सामने आया है। दुनिया की अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजसे हैकर्स ने रिकॉर्डकी विशालकाय राशि उड़ा ली। ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्मोंऔरकी शुरुआती जांच रिपोर्ट में इस डकैती के तारसमर्थित हैकर्स से जुड़े होने की बात कही गई है।इस सुरक्षा चूक की खबर फैलते ही वैश्विक वित्तीय बाजारों और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में भारी बिकवाली का माहौल बन गया, जिससेऔरसमेत तमाम प्रमुख डिजिटल टोकन क्रैश हो गए।हादसे के तुरंत बाद बाइनेंस प्रबंधन ने आपातकालीन कदम उठाए:"उपयोगकर्ताओं का फंड पूरी तरह से सुरक्षित है। बाइनेंस का 'SAFU' (Secure Asset Fund for Users) और कंपनी का रिजर्व इस पूरे नुकसान की भरपाई करेगा। किसी भी यूजर को वित्तीय नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।"