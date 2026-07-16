Big boat Incident in Bay of Bengal : बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट के पास भयावह हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, यहां 500 से ज्‍यादा लोगों से भरी 2 नावें समुद्र में डूब गईं। इन दोनों नावों में अधिकांश रोहिंग्या समुदाय के लोग सवार थे, जिनका अब तक पता नहीं चला है। इस हादसे के बाद समुद्र में चीख-पुकार मच गई। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी तक मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये नावें म्‍यांमार के गृहयुद्ध से जूझ रहे रखाइन प्रांत से जून महीने के आखिरी दिनों में रवाना हुई थीं।