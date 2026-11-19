ढाका समेत बांग्लादेश के 28 जिलों में भड़की हिंसा, मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर को लगाई आग

बांग्लादेश में सियासी टकराव के बीच हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी ढाका समेत कम से कम 28 जिलों से बम धमाकों, बसों को फूंकने और नेताओं के घरों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। अवामी लीग द्वारा आहूत 'लॉकडाउन' के बाद शुरू हुए इस तनाव ने कई इलाकों में हिंसक रूप ले लिया है।

गोपालगंज में हिंसक प्रदर्शन, सुरक्षा बल तैनात

खबरों के मुताबिक, शेख हसीना की पार्टी के समर्थक धारदार हथियार और भाले लेकर सड़कों पर उतरे। 15 नवंबर 2026 को दक्षिण-पश्चिमी गोपालगंज जिले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहनों पर हमले किए गए, जिनमें कम से कम चार लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थिति को काबू में रखने और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए संवेदनशील जिलों में 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' (BGB) के हजारों अर्धसैनिक जवानों को तैनात किया गया है, वहीं गोपालगंज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

मोहम्मद यूनुस के घर व ग्रामीण बैंक शाखाओं में आगजनी

इस अशांति के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख रहे मोहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पैतृक आवास के एक हिस्से को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं में भी आगजनी की गई। वहीं, स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से संबद्ध विरोधी गुट के कार्यकर्ताओं ने रात के समय ढाका में अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर हमला कर उनमें आग लगा दी।

क्या है तनाव की पृष्ठभूमि?

यह पूरा घटनाक्रम अवामी लीग की ओर से बुलाए गए 'लॉकडाउन' के बाद भड़का है। पिछले साल एक विशेष ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया था, और यह 'लॉकडाउन' उसी फैसले की बरसी के अवसर पर बुलाया गया था।