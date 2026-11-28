'भारत चाहे तो पल भर में कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान भी नहीं बचा पाएगा'... बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर ने खोली अपने ही देश की सैन्य पोल!

बांग्लादेश सेना के पूर्व मेजर (रिटायर्ड) दिलावर हुसैन खान का एक पॉडकास्ट वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया और रक्षा गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने भारत की सैन्य ताकत के मुकाबले बांग्लादेश की स्थिति को बेहद कमजोर बताते हुए कहा है कि यदि भारत चाहे, तो बहुत कम समय में बांग्लादेश के भीतर 'सर्जिकल स्ट्राइक' जैसे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी ढाका की कोई मदद नहीं कर पाएगा।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में तनाव बना हुआ है, बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी हैं और भारत में पश्चिम बंगाल के नेता अर्जुन सिंह के बांग्लादेश पर कार्रवाई से जुड़े बयान सुर्खियों में हैं।

पॉडकास्ट में क्या बोले रिटायर्ड मेजर दिलावर हुसैन खान?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पॉडकास्ट क्लिप में बांग्लादेश की सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर बात करते हुए मेजर (रिटायर्ड) दिलावर हुसैन खान ने बेबाक आकलन पेश किया। उनके बयान के मुख्य बिंदु:

भारत के सामने बेहद कमजोर सैन्य स्थिति : खान ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि पारंपरिक युद्ध या त्वरित सैन्य कार्रवाई के मामले में भारत की विशाल सेना, वायुसेना और आधुनिक तकनीक के सामने बांग्लादेश की स्थिति बहुत कमजोर है।

खान ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि पारंपरिक युद्ध या त्वरित सैन्य कार्रवाई के मामले में भारत की विशाल सेना, वायुसेना और आधुनिक तकनीक के सामने बांग्लादेश की स्थिति बहुत कमजोर है। सर्जिकल स्ट्राइक का डर : उन्होंने कहा कि यदि भारत सैन्य विकल्प चुनता है, तो वह बहुत कम समय में बांग्लादेश के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सटीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि भारत सैन्य विकल्प चुनता है, तो वह बहुत कम समय में बांग्लादेश के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सटीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान से मदद की उम्मीद बेमानी : बांग्लादेश में कुछ वर्गों द्वारा पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य व कूटनीतिक संबंधों को भारत के खिलाफ ढाल मानने की सोच को खारिज करते हुए खान ने कहा कि संकट की घड़ी में पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई व्यावहारिक मदद नहीं कर पाएगा।

कौन हैं मेजर (रिटायर्ड) दिलावर हुसैन खान?

दिलावर हुसैन खान को बांग्लादेश में रक्षा और रणनीतिक मामलों का अनुभवी जानकार माना जाता है, जिस वजह से उनके इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है:

सैन्य अनुभव : वे बांग्लादेश आर्मी में गनर ऑफिसर (Artillery) और बम डिस्पोजल विशेषज्ञ के रूप में काम कर चुके हैं।

वे बांग्लादेश आर्मी में गनर ऑफिसर (Artillery) और बम डिस्पोजल विशेषज्ञ के रूप में काम कर चुके हैं। फील्ड और अंतरराष्ट्रीय अनुभव : उन्होंने संवेदनशील चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (Chittagong Hill Tracts) में सेवाएं दी हैं और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UN Peacekeeping Mission) का भी हिस्सा रहे हैं।

उन्होंने संवेदनशील चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (Chittagong Hill Tracts) में सेवाएं दी हैं और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UN Peacekeeping Mission) का भी हिस्सा रहे हैं। रक्षा लेखक : सेवानिवृत्ति के बाद वे सैन्य इतिहास और रक्षा विषयों पर किताबें भी लिख चुके हैं।

बयान की टाइमिंग क्यों है बेहद संवेदनशील?

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, दिलावर हुसैन खान के इस वीडियो के वायरल होने की टाइमिंग बेहद अहम है: