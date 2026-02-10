मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. bangladesh election violence hindu trader killed minority fear
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :ढाका , मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (18:15 IST)

Bangladesh Hindu killing Hindi news : बांग्लादेश चुनाव से 48 घंटे पहले हिन्दू व्यापारी की हत्या, खौफ में अल्पसंख्यक समुदाय

Bangladesh Election Violence
बांग्लादेश में आम चुनावों से ठीक 48 घंटे पहले एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। हिन्दू व्यापारी की बुरी तरह हत्या कर दी गई है।  पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिन्दू नागरिकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। दिसंबर में इसी जिले में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) कर दी गई थी और उनके शव को जला दिया गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक मैमनसिंह जिले में 62 वर्षीय एक हिन्दू व्यवसायी की उनके अपनी ही दुकान के भीतर चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। 
इस घटना ने चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना और तनाव को और बढ़ा दिया है मीडिया खबरों के मुताबिक मृतक की पहचान सुशेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है। वह मैमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला के बोगर बाजार चौराहे पर चावल की दुकान चलाते थे। सुशेन उसी क्षेत्र के दक्षिणकांडा गांव के निवासी थे और दशकों से वहां व्यापार कर रहे थे।
 
मीडिया खबरों के मुताबिक अज्ञात हमलावर दुकान के भीतर दाखिल हुए और धारदार हथियारों से सुशेन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हत्या के बाद हमलावरों ने दुकान का शटर गिरा दिया ताकि शव अंदर ही पड़ा रहे और वे आसानी से फरार हो सकें। त्रिशाल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने कहा कि हम डकैती, व्यक्तिगत रंजिश और सांप्रदायिक तनाव सहित सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं। 

आम चुनाव से पहले सवाल

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव साल 2024 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद पहले आम चुनाव हैं। कट्टरपंथी पार्टियों की वापसी और हालिया हिंसक घटनाओं ने देश के माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया है।  मीडिया खबरों के मुताबिक स्थानीय निवासियों और अल्पसंख्यक संगठनों ने सरकार से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। 

क्या कहा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनावों से पहले हिन्दुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बांग्लादेश सरकार इन चुनावों के दौरान अपने सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान कर पाएगी। Edited by: Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है

8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर हैवित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा सदन के पटल पर प्रस्तुत की। समीक्षा में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्थिति और क्षेत्रीय योगदान को विस्तार से सामने रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते आठ वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार किया है।

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नाम

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नामtej pratap yadav: बिहार की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। अनुष्का यादव के साथ कभी तस्वीरों को लेकर घर और पार्टी से बाहर हुए तेजप्रताप यादव अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के मां बनने और तेजप्रताप से तार जुड़ने के दावों ने हलचल मचा दी है।

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नी

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नीउत्तरायणी कौथिक महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी संबोधन के दौरान भावुक को गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक अपने पति पुष्कर सिंह धामी और मां का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गईं और रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं।

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'Digital Arrest News : डिजिटल धोखाधड़ी और तथाकथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ऐसे मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और दिल्ली सरकारों को आदेश दिया है कि चिन्हित मामलों में जांच की अनुमति तत्काल प्रदान की जाए।

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराज

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराजलोकसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही लगभग निष्फल रही। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पीकर पर इतना प्रेशर है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है।

और भी वीडियो देखें

विकास से विद्या बनने की दर्दभरी दास्‍तां से वॉशिंगटन पोस्‍ट के शटडाउन की आहट तक, गांधी के आश्रम में सार्थक संवाद

विकास से विद्या बनने की दर्दभरी दास्‍तां से वॉशिंगटन पोस्‍ट के शटडाउन की आहट तक, गांधी के आश्रम में सार्थक संवादजिस दुनिया में हम सामान्‍य लोग अभी जी रहे हैं, मुख्‍य धारा में काम कर रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उस दुनिया के परे भी, उसके सामानांतर भी एक दुनिया है— संघर्ष की दुनिया। जिसमें अपनी पहचान के लिए संघर्ष है, न्‍याय के लिए संघर्ष है, अपने अधिकार, समानता और मुख्‍यधारा का हिस्‍सा बनने का संघर्ष है। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी की तरह आसान नहीं, उन्‍हें अपने हर हक के लिए एक लड़ाई लड़ना पड़ती है, एक लंबी और चुनौतियों से भरी लड़ाई। जिसमें कई बार तिरस्‍कार होता है, अपमान होता है, कई बार हमले होते हैं और यहां तक कि कई बार इसे लड़ते- लड़ते उम्र का एक बड़ा हिस्‍सा ही खप जाता है।

स्टार्टअप हब बनने की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

स्टार्टअप हब बनने की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेशUttar Pradesh News : केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेटी) की महत्वाकांक्षी 'स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ' (SAMRIDH) योजना में उत्तर प्रदेश ने प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। स्टार्टअप्स को नवाचार, उत्पाद विकास और विस्तार के लिए तैयार करने वाली इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से चयनित एक्सेलेरेटरों और स्टार्टअप्स की संख्या यह संकेत देती है कि प्रदेश तेजी से देश के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है।

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?akhilesh yadav attack bjp: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्र की भाजपा सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों पर बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सवाल उठाते हुए सपा नेता ने कहा कि यह 'डील नहीं बल्कि ढील' है।

प्रदेश ने खोए जमीन से जुड़े और जनजातीय समाज के नेता : योगी आदित्यनाथ

प्रदेश ने खोए जमीन से जुड़े और जनजातीय समाज के नेता : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोक जताते हुए सदन में कहा कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन 2 जनवरी 2026 को 60 वर्ष की आयु में हो गया। मुख्यमंत्री ने वर्तमान विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य विजय सिंह गौड़ के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने सदन को बताया कि समाजवादी पार्टी से विधायक विजय सिंह का निधन 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में हो गया था।

Bangladesh Hindu killing Hindi news : बांग्लादेश चुनाव से 48 घंटे पहले हिन्दू व्यापारी की हत्या, खौफ में अल्पसंख्यक समुदाय

Bangladesh Hindu killing Hindi news : बांग्लादेश चुनाव से 48 घंटे पहले हिन्दू व्यापारी की हत्या, खौफ में अल्पसंख्यक समुदायबांग्लादेश में आम चुनावों से ठीक 48 घंटे पहले एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। हिन्दू व्यापारी की बुरी तरह हत्या कर दी गई है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिन्दू नागरिकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। दिसंबर में इसी जिले में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) कर दी गई थी और उनके शव को जला दिया गया था।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com