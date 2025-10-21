बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की गाड़ी पर हमला, 5 जवानों की मौत, अब तक 10 सैनिकों की हुई मौत

सोमवार को टीटीपी आंतकियों ने डेरा इस्माइल खान जिले में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन (एसएनजीपीएल) को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसके चलते वहां तैनात सैनिकों पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक हमले में 5 जवान मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 8 आंतकी मारने का दावा किया गया था। Edited by : Sudhir Sharma