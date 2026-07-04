Ayatollah Ali Khamenei Funeral: तेहरान में अंतिम विदाई शुरू, गालीबाफ और अराघची हुए भावुक

तेहरान के ग्रैड मोसाला में शुक्रवार 3 जुलाई को दिवंगत अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत आखिरी दर्शन के लिए रखे गए हैं। खामेनेई के पार्थिव शरीर को ईरानी झंडे लपेटा गया है। ताबूत पर 'या हुसैन' अंकित लाल ध्वज रखा गया है। शोक अवधि में उनके पार्थिव शरीर को ईरान के साथ ही इराक के भी कई शहरों में ले जाया जाएगा।

Bombastic Side Eye - Iran Version



Parliament speaker Qalibaf was fake-crying for Khamenei to the point that FM Araghchi was shocked. pic.twitter.com/CqSfJBEi6I — Khosro K Isfahani (@KhosroIsfahani) July 3, 2026

ईरान में 1 हफ्ते का राजकीय शोक

गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी-इजारयली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई थी। जिसके चार महीने बाद अब उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए ईरान में 1 हफ्‍ते का राजकीय शोक रखा गया है।



भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि

भारत से ईरान पहुंचे धर्मगुरुओं और नेताओं के दल ने शुक्रवार को ग्रेंड मोसाला में अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्‍ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी खिराज ए अकीदत पेश की। इस कार्यक्रम में भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल में भी ईरान पहुंच चुका है।