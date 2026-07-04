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Ayatollah Ali Khamenei Funeral: तेहरान में अंतिम विदाई शुरू, गालीबाफ और अराघची हुए भावुक
तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह की शुरुआत हो गई। ग्रैंड मोसाला में खामेनेई का ताबूत देख संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची फूट फूटकर रो पड़े। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस समारोह में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। समारोह में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ALSO READ: अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं होंगे मोजतबा, जानिए भारत से कौन-कौन पहुंचा ईरान
तेहरान के ग्रैड मोसाला में शुक्रवार 3 जुलाई को दिवंगत अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत आखिरी दर्शन के लिए रखे गए हैं। खामेनेई के पार्थिव शरीर को ईरानी झंडे लपेटा गया है। ताबूत पर 'या हुसैन' अंकित लाल ध्वज रखा गया है। शोक अवधि में उनके पार्थिव शरीर को ईरान के साथ ही इराक के भी कई शहरों में ले जाया जाएगा।
विदाई समारोह के दौरान ईरानी नेता अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस दौरान ईरान के शीर्ष नेता अपने आंसू नहीं रोक पाए। जब स्पीकर मोहम्मद बगेर गालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची पहुंचे तो खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ईरानी स्पीकर गालीबाफ दुआ पढ़ने के दौरान फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके बगल में खड़े ईरानी विदेश मंत्री अराघची भावुक नजर आ रहे हैं। यह दोनों ही नेता अमेरिका ईरान वार्ता में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ALSO READ: क्या रूस में मोजतबा खामेनेई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे है, अयातुल्ला की अंतिम विदाई से रहस्यमयी अनुपस्थिति से उठे सवाल?
Bombastic Side Eye - Iran Version— Khosro K Isfahani (@KhosroIsfahani) July 3, 2026
Parliament speaker Qalibaf was fake-crying for Khamenei to the point that FM Araghchi was shocked. pic.twitter.com/CqSfJBEi6I
ईरान में 1 हफ्ते का राजकीय शोक
गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी-इजारयली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई थी। जिसके चार महीने बाद अब उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए ईरान में 1 हफ्ते का राजकीय शोक रखा गया है।
भारतीय दल ने भी दी श्रद्धांजलि
भारत से ईरान पहुंचे धर्मगुरुओं और नेताओं के दल ने शुक्रवार को ग्रेंड मोसाला में अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी खिराज ए अकीदत पेश की। इस कार्यक्रम में भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल में भी ईरान पहुंच चुका है।
A delegation of Indian religious leaders paid tribute to the martyred Leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/Ji1i3vNkGm— Iran in India (@Iran_in_India) July 3, 2026
धीरेन्द्र शास्त्री चोर है! बागेश्वर बाबा पर क्यों भड़के भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार?
Vinay Katiyar on Dhirendra Shastri: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बजरंग दल के संस्थापक और भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अयोध्या कांड को लेकर वे काफी मुखर हैं। इस बीच, उन्होंने बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री चोर है।
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