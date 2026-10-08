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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (17:32 IST)

Nobel Prize 2026 : कनाडाई लेखिका Anne Carson को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, प्राचीन परंपरा को आधुनिक साहित्य से जोड़ने के लिए सम्मान

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (17:34 IST)
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कनाडाई लेखिका और कवयित्री Anne Carson को गुरुवार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके ऐसे साहसिक और रचनात्मक साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय साहित्यिक परंपरा के साथ नए और प्रयोगात्मक तरीके से संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूप तैयार किए।
 
नोबेल पुरस्कार विजेता Anne Carson का जन्म वर्ष 1950 में कनाडा के टोरंटो में हुआ था। वर्ष 1981 में उन्होंने क्लासिक्स विषय में अपनी डॉक्टरेट थीसिस ‘Odi et Amo Ergo Sum’ प्रकाशित की थी। अपने पूरे साहित्यिक करियर के दौरान उन्होंने कविता लेखन के साथ अनुवाद कार्य और विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन भी किया।

शब्दों और नए अर्थों का अनोखा मेल

Anne Carson की लगभग पूरी साहित्यिक रचना में भाषाविज्ञानी की शब्दों के प्रति गहरी रुचि और कवि की नए अर्थ तलाशने की इच्छा का मेल दिखाई देता है। Carson ने खुद शब्दों की व्युत्पत्ति यानी शब्दों की उत्पत्ति और उनके मूल अर्थ को अपने काम की शुरुआत का आधार बताया है। 76 वर्षीय Carson अपनी हाइब्रिड लेखन शैली के लिए जानी जाती हैं। वह कविता और गद्य को मिलाने के साथ-साथ आधुनिक कहानियों को प्राचीन मिथकों से जोड़ती हैं।
 

‘Autobiography of Red’ से मिली खास पहचान

 
उनकी सबसे चर्चित रचनाओं में वर्ष 1998 में प्रकाशित ‘Autobiography of Red’ शामिल है। यह पद्य-उपन्यास है, जिसमें एक युवा व्यक्ति के बड़े होने और अपनी पहचान तलाशने की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इस रचना में प्राचीन यूनानी कविताओं में वर्णित Heracles (हरक्यूलिस) की कहानी को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
 

Marilyn Monroe और Helen of Troy को भी जोड़ा

 
Carson की प्रयोगात्मक शैली का उदाहरण वर्ष 2019 की उनकी रचना ‘Norma Jeane Baker of Troy’ में भी देखने को मिलता है। यह एक प्रदर्शन-कृति है, जिसमें ट्रॉय की Helen की कहानी और हॉलीवुड अभिनेत्री Marilyn Monroe की कहानी को आपस में जोड़ा गया है। इसमें Euripides के नाटक ‘Helen’ में मौजूद Helen of Troy की कथा को Marilyn Monroe के जीवन और छवि के साथ मिलाकर एक अलग साहित्यिक रूप तैयार किया गया है।

कई दिग्गज साहित्यकारों की सूची में शामिल

साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने के बाद Anne Carson अब उन चर्चित साहित्यकारों की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है। इस सूची में Alexander Solzhenitsyn, Alice Munro और Ernest Hemingway जैसे दिग्गज लेखक भी शामिल हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लंबे समय से दुनिया भर के पुस्तक प्रेमियों और साहित्यिक जगत में चर्चा और अलग-अलग राय का विषय रहा है।
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