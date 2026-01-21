बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. After Greenland Trump Eyes Diego Garcia, Opposes UK–Mauritius Deal
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (12:13 IST)

डिएगो गॉसिया को मॉरिशस को सौंपेगा ब्रिटेन, क्या है इसका अमेरिकी कनेक्शन, क्यों आग बबूला हुए ट्रंप?

donald trump eyes on diego gracia
Diego Garcia Controversy : ग्रीनलैंड पर नाटो देशों से तनाव के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद महासागर स्थित डिएगो गॉसिया पर नजरें जमा दी है। अमेरिकी सैन्य बेस वाले डिएगो गॉसिया पर फिलहाल ब्रिटेन का कब्जा है। ब्रिटेन इसे मॉरिशस को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ALSO READ: ट्रंप का एक साल, पूरी दुनिया बेहाल, ग्रीनलैंड से डिएगो गॉर्सिया तक दहशत
 
ट्रंप ने कहा कि वो डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस का कंट्रोल मॉरीशस को सौंपने और फिर उसे वापस लीज पर लेने की ब्रिटिश योजना के खिलाफ हैं। वह हिंद महासागर में एक संयुक्त अमेरिका-ब्रिटेन मिलिट्री बेस 'डिएगो गार्सिया' से जुड़े इस अरेंजमेंट का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि लंदन उस चीज को क्यों छोड़ेगा जिसे वो बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक संपत्ति बताता है।
 
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि UK का इतनी जरूरी जमीन देना बहुत बड़ी बेवकूफी है और यह नेशनल सिक्योरिटी के उन कई कारणों में से एक है, जिनकी वजह से ग्रीनलैंड को हासिल करना जरूरी है।
कहां है डिएगो गॉसिया
डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी तट से सिर्फ 1800 किलोमीटर दूर चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। ये पूर्वी अफ्रीका के तट से करीब 3,200 किलोमीटर दूर है। यहां कई दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है। जहां से उन्हें मिडिल ईस्ट से एशिया तक मिशन चलाने में मदद मिलती है। 1960 के दशक में ब्रिटेन ने स्थानीय लोगों को निकाल दिया और इस द्वीप को ब्रिटेन के इंडिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा बनाया। 1970 के आसपास फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित किया। ब्रिटेन अमेरिका से इस जगह का कोई किराया भी नहीं लेता है।

क्या है डिएगो गॉसिया पर ब्रिटेन और मॉरिशस की डील

ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 2025 इन द्वीपों को मॉरीशस को वापस सौंपने और मिलिट्री बेस को लीज पर वापस लेने के लिए एक डील की थी। ब्रिटेन वापस लीज पर इसे लेगा और बदले में मॉरीशस को सालाना 10 करोड़ पाउंड देगा। इस तरह अगले 99 साल तक डिएगो गार्सिया ब्रिटेन के पास रहेगा। पिछले साल ट्रंप ने इस डील का समर्थन किया था, लेकिन अब वो पलट गए हैं।

क्यों नाराज हैं ट्रंप

अमेरिका राष्‍ट्रीय सुरक्षा की दृष्‍टि से इस द्वीप को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। ट्रंप का मानना है कि अगर मालिकाना हक बदला तो इस द्वीप पर अमेरिकी पकड़ कमजोर हो सकती है। इससे एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका की नजर कमजोर होने का खतरा है। 

भारत मॉरिशस के साथ

भारत ने UK और मॉरीशस के बीच चागोस संधि पर औपचारिक हस्ताक्षर का स्वागत किया था। भारत चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के दावे का समर्थन करता रहा है। उसका मानना है कि यह क्षेत्रीय अखंडता का मामला है। भारत ने इस समझौते को कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसने यह भी सुनिश्चित कराया कि मॉरीशस को संप्रभुता वापस मिलने के बाद भी अमेरिकी बेस चालू रहे।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनेंट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% और यूरोपीय संघ के सामानों पर 10-25% तक टैक्स लगाने की धमकी दी है। ऐसे में भारत और ईयू का एक-दूसरे के करीब आना ट्रंप की 'ब्लैकमेलिंग' वाली व्यापार नीति को कमजोर करेगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणी

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी द्वारा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिए गए बयानों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मेनका गांधी ने 'अदालत की अवमानना' की है।

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुख

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुखDonald Trump threatens Macron: डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि मैक्रों बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होते तो फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दूंगा। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप की इस पेशकश को ठुकरा दिया है।

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमलाYuvraj Mehta death case : ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेअर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को निलंबित कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं।

और भी वीडियो देखें

डिएगो गॉसिया को मॉरिशस को सौंपेगा ब्रिटेन, क्या है इसका अमेरिकी कनेक्शन, क्यों आग बबूला हुए ट्रंप?

डिएगो गॉसिया को मॉरिशस को सौंपेगा ब्रिटेन, क्या है इसका अमेरिकी कनेक्शन, क्यों आग बबूला हुए ट्रंप?Diego Garcia Controversy : ग्रीनलैंड पर नाटो देशों से तनाव के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद महासागर स्थित डिएगो गॉसिया पर नजरें जमा दी है। अमेरिकी सैन्य बेस वाले डिएगो गॉसिया पर फिलहाल ब्रिटेन का कब्जा है। ब्रिटेन इसे मॉरिशस को सौंपने की तैयारी कर रहा है।

सुनीता विलियम्स ने छोड़ी नासा की नौकरी, अंतरिक्ष करियर को कहा अलविदा

सुनीता विलियम्स ने छोड़ी नासा की नौकरी, अंतरिक्ष करियर को कहा अलविदाSunita Williams News : मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से संन्यास लेकर अंतरिक्ष करियर को अलविदा कह दिया। वे नासा की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। उन्होंने 3 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) की यात्रा की और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहकर अहम रिसर्च और तकनीकी जिम्मेदारियां निभाईं।

PM नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को क्यों बताया अपना बॉस, CR लिखने का अधिकार देने का क्या है संदेश?

PM नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को क्यों बताया अपना बॉस, CR लिखने का अधिकार देने का क्या है संदेश?ए अध्यक्ष की ताजपोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए पार्टी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को भी सीधा संदेश दे दिया। भाजपा मुख्यालय में नए अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बॉस बताकर पूरी पार्टी को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने पार्टी की भाजपा की लोकतांत्रिक परंपराओं और संगठनात्मक अनुशासन का हवाला देते हुए कहा कि जब बात पार्टी के विषयों की आती है, तब मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं।

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं शीतलहर का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं शीतलहर का अलर्ट, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : उत्तर भारत में सर्दी अभी थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। दिल्ली-एनसीआर में हल्की राहत के साथ ठंड कम हुई और हवा में सुधार हुआ है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। मध्य प्रदेश में जनवरी के अंत में फिर से ठंड का वार हो सकता है।

30 जनवरी पुण्यतिथि विशेष: गांधी महज सिद्धांत नहीं, सरल व्यवहार है

30 जनवरी पुण्यतिथि विशेष: गांधी महज सिद्धांत नहीं, सरल व्यवहार हैगांधीजी को बचपन में अंधेरे से भय लगता था। उस उम्र में प्राय: सभी के मन में अंधेरे का भय होता है। पर गांधीजी ने सबके मन से भय को दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में सत्य और अहिंसा के साधन से मन में निर्भयता लाने का व्यवहारिक उपाय समूची दुनिया को समझाया। न डरेंगे न डराएंगे। असत्य न बोलेंगे न सत्य को कभी छोड़ेंगे।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com