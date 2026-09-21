डूरंड लाइन पर फिर भड़की हिंसा! तालिबान का बड़ा दावा- पाकिस्तानी सेना की बमबारी में 3 नागरिकों की मौत

तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस हमले की जानकारी साझा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।

आम नागरिकों को बनाया गया निशाना

जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना के हमलों में बेकसूर नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। कुनार प्रांत में हुई बमबारी में एक महिला और दो पुरुषों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा, पक्तिका प्रांत में भी एक रिहायशी घर और एक स्थानीय दुकान को बमबारी में तबाह किया गया है, हालांकि वहां गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

جريمة وعدوان:

قصف الجيش الباكستاني المعتدي، ليلة أمس، مرةً أخرى، مناطق مدنية في ولايتي كنر وبكتيكا في أفغانستان.

ففي كنر، استشهدت امرأة ورجلان، وأُصيبت امرأتان ورجلان، وجميعهم من السكان المحليين المدنيين.

أما في بكتيكا، فقد تم قصف منزل ودكان محلي، ولم تُسجَّل أية خسائر بشرية

۲/۱ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33)

"अपनी नाकामियों से ध्यान भटका रहा है पाकिस्तान"

तालिबान प्रवक्ता ने कड़े शब्दों में इस कार्रवाई की निंदा की और इसे एक क्रूर अपराध करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व अपने देश की आंतरिक सुरक्षा और विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। मुजाहिद ने चेतावनी देते हुए कहा, "इंशाअल्लाह! अफगान के लोग इस हमले का उचित और मुंहतोड़ जवाब देंगे।"

बता दें कि इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में भी दोनों देशों की सीमाओं पर गंभीर संघर्ष और तनाव देखने को मिला था। ताजा घटना के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय लोग खासे सहमे हुए हैं।