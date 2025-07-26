अमेरिका के लुइसियाना में भीषण गोलीबारी, 8 बच्चों की दर्दनाक मौत, जानिए क्‍या है मामला?

Firing in Louisiana : अमेरिका के लुइसियाना से रविवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक घरेलू झगड़े ने इतना हिंसक रूप धारण कर लिया कि 2 अलग-अलग घरों में गोलीबारी से 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की उम्र 1 से 14 साल के बीच है। हमलावर ने एक वाहन को छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस उसका पीछा करती रही। वाहन का पीछा करते समय पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें हमलावर की मौत हो गई।

पुलिस की फायरिंग में हमलावर की मौत

अमेरिका के लुइसियाना से रविवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक घरेलू झगड़े ने इतना हिंसक रूप धारण कर लिया कि 2 अलग-अलग घरों में गोलीबारी से 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की उम्र 1 से 14 साल के बीच है। हमलावर ने एक वाहन को छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस उसका पीछा करती रही। वाहन का पीछा करते समय पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें हमलावर की मौत हो गई।

कुल 10 बच्चों को गोली लगी

लुइसियाना पुलिस इस गोलीबारी की जांच कर रही है। इस घटना में कोई भी पुलिस अधिकारी घायल नहीं हुआ। यह घटना पिछले 2 साल में देश की सबसे घातक गोलीबारी है। कुल 10 बच्चों को गोली लगी और इनमें से कुछ बच्चे संदिग्ध के रिश्तेदार थे। पुलिस ने संदिग्ध का नाम जारी नहीं किया लेकिन बताया कि वह एक वयस्क था।

सबसे घातक गोलीबारी की घटना

स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जनवरी 2024 में शिकागो के एक उपनगर में आठ लोगों की हत्या के बाद से यह अमेरिका में हुई सबसे घातक गोलीबारी की घटना है।

Edited By : Chetan Gour