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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: काबुल , मंगलवार, 17 मार्च 2026 (08:33 IST)

काबुल में तबाही का दावा: 400 मौतें, अस्पताल पर हमले को लेकर पाकिस्तान-तालिबान में टकराव

pakistan afghanistan war : attack on hospital in kabul
Pakistan-Afghanistan War News: पाकिस्तान ने सोमवार की रात को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक और बड़ी एयरस्ट्राइक की है। तालिबान सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तानी हवाई हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस हमले में 400 लोग मारे गए जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया।
 
तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि काबुल के नशा केंद्र वाले अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं और लगभग 250 घायल हुए हैं।

क्या है तालिबान सरकार का दावा

सरकारी प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मारे गए और घायल हुए लोगों में से अधिकतर वे थे जिनका मादक पदार्थ की लत छुड़ाने का इलाज किया जा रहा था।

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मैं काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण नागरिकों की मौत की ताज़ा खबरों से गहरा दुखी हूं। नागरिक घरों, शैक्षणिक संस्थानों या चिकित्सा ढांचे को निशाना बनाना—चाहे जानबूझकर हो या गलती से—एक युद्ध अपराध है।
 
उन्होंने कहा कि मानव जीवन के प्रति इस तरह की घोर अनदेखी, खासकर पवित्र रमज़ान के महीने में, बेहद घृणित और चिंताजनक है। यह केवल विभाजन और नफरत को बढ़ावा देगा। मैं संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों से अपील करता हूं कि वे इस ताजा अत्याचार की गहन जांच करें और दोषियों को जवाबदेह ठहराएं।
 
राशिद खान ने कहा कि मैं इस कठिन समय में अपने अफगान भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हूं। हम इस दर्द से उबरेंगे और एक राष्ट्र के रूप में फिर उठ खड़े होंगे। हम हमेशा ऐसा करते हैं।

किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया

वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने भी साफ किया कि हमले बेहद सटीक थे और केवल मिलिट्री ठिकानों और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया।
 
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी युद्ध का यह तीसरा हफ्ता है। यह हमला अफगान अधिकारियों के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच उनकी साझा सीमा पर गोलीबारी हुई। उस गोलीबारी में अफगानिस्तान में चार लोग मारे गए थे।
edited by : Nrapendra Gupta
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