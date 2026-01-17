शनिवार, 17 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (13:29 IST)

“स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवाल

rahul gandhi at bhagirathpura in indore with jitu patwari
Rahul Gandhi in Indore : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भागीरथपुरा में दूषित पानी का शिकार हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि ये कैसी स्मार्ट सिटी है, जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं। 
 
भागीरथपुरा और बॉम्बे अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि साफ पानी जनता का अधिकार है, लेकिन अफसोस है कि भाजपा सरकार लोगों को साफ पानी भी मुहैया नहीं करवा पा रही। जहां एक तरफ लोग तड़प-तड़पकर दम तोड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेताओं का पूरा ध्यान सिर्फ जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने पर है।
 
उन्होंने कहा कि सरकार का ये रवैया बेहद असंवेदनशील है- जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भागीरथपुरा के लोगों के साथ खड़े हैं- दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे।
 
rahul gandhi at bhagirathpura in indore
राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो राजनीति करने नहीं, बल्कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने आए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी को ये राजनीति लगे तो लगे, लेकिन लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इन सवालों ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से यह हादसा हुआ। जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कौन हैं? उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए।
 
उल्लेखनीय है कि भागीरथपुरा में दुषित पानी पीने से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी कई मरीज अस्पताल में भर्ती है जबकि सैकड़ों लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। (रिपोर्ट एवं फोटो धर्मेन्द्र सांगले)  edited by : Nrapendra Gupta
