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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : मंगलवार, 9 जून 2026 (18:52 IST)

कहीं भी ठेला लगाओ, पोहा बेचो, निकल लो, निगम वाले सोकर ही नहीं उठते, कैलाश विजयवर्गीय के बयान के क्‍या हैं मायने?

Kailash Vijayvargiya peculiar advice
'पोहा रोजगार के लिए बहुत अच्छा है, सुबह 4 बजे शहर में कहीं पर भी ठेला लगा लो और बेचकर निकल जाओ। इस वक्‍त तक तो नगर निगम वाले तो सोकर भी नहीं उठते हैं।' ये बयान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में दिया है। उन्‍होंने यह बयान एक आयोजन में दिया है।

इस बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय के साथ- साथ आसपास मौजूद अन्य लगभग सभी लोग मुस्‍कुराने लगे। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग के ही मंत्री हैं और इंदौर नगर निगम भी उन्हीं के विभाग में आता है। ऐसे में अब लोग चटखारे ले रहे हैं कि आखिर कैलाश जी के बयान के मायने क्‍या है। क्‍या वे लोगों को इंदौर में रोजगार के तरीके बता रहे हैं या नगर निगम प्रशासन के ऊपर तंज कस रहे हैं कि यहां कुछ भी कर लो कोई देखने वाला नहीं है। बता दें कि कैलाश जी के बयान के बाद सोशल मीडिया में भी इसे लेकर काफी चचार्एं हो रही हैं।

निगम शहर में यहां-वहां ठेला लगाने वालों पर कार्रवाई करता है, वहीं मंत्री खुद सुबह - सुबह किसी भी स्थान पर ठेला लगाने की सलाह दे रहे हैं। शहर में फुटपाथ और ठेला संचालकों ने विजयवर्गीय के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि, यही बात विजयवर्गीय निगम वालों से बोल दें कि ठेला लगाने वालों को परेशान न किया जाए तो कितना अच्छा होगा।

आखिर क्‍या है मंत्रीजी के बयान के मायने : हालांकि राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया में उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि मंत्री विजयवर्गीय नगर निगम पर तंज कस रहे हैं कि सुबह- सुबह नगर निगम वाले उठते ही नहीं हैं। जबकि, निगम का विशेष सफाई अमला रातभर मैदान में रहता है। निगम के इस क्लीन मॉडल को देश के कई शहर अपना रहे हैं।

साइकिल सवारों को मिला पोहा : आयोजन में विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पार्षद रुपाली पेंढारकर आदि ने भाग लिया। साइकिल चलाने के बाद सभी प्रतिभागियों और बच्चों के लिए पोहे का इंतजाम किया गया था। विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने पोहा बनाकर बच्चों और छात्रों को परोसे। विजयवर्गीय ने आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि पोहा खाओ, स्वस्थ रहो। मैदा नहीं खाना है। मैदे के सामान से लेंगे लोहा और हर व्यक्ति खाएगा पोहा। मैदा बच्चों को नहीं खिलाना है। इंदौर में कम से कम 5 हजार लोग पोहे के रोजगार से जुड़े हैं।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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