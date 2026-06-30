क्‍लीन सिटी इंदौर में लगी थलापति विजय की पेंटिंग, ऐसे दिया सफाई का संदेश

थलापति विजय तमिलनाडु के सीएम हैं और साऊथ फिल्‍मों के जाने माने हीरो। लेकिन इन दिनों वे इंदौर में छाए हुए हैं। शहर के कुछ इलाकों में थलापति विजय की पेंटिंग नजर आ रही हैं, जो सफाई का संदेश दे रही है। बता दें कि थलापति विजय के फैन पूरे देश में हैं, लेकिन इंदौर में वे अलग ही तरह से अपनी छाप छोड रहे हैं।दरअसल उनकी एक पेंटिग शहर के रक्षित केंद्र के बाहर बनाई गई है। बता दें कि थलापति विजय के इंस्‍पेक्‍टर वाली इमेज का हर कोई दीवाना है। यही वजह है कि शहर के चित्रकारों ने थलापति विजय की इंस्पेक्टर वाली इमेज को दीवार पर उतार दिया है और सफाइ का संदेश दे डाला है।इंदौर के डीआरपी लाइन इलाके में थलापति की पुलिस ऑफिसर वाली फोटो को वॉल पेंटिंग के जरिए तैयार किया गया है। जिससे कि यहां से गुजरने वाले सामान्य लोगों के अलावा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी विजय की फिल्मों की तरह ही स्वच्छता और अनुशासन के लिए प्रेरित हो सकें। यह पेंटिंग आर्टिस्ट संतोष राज ने बनाई है। वे खुद उनके फैन हैं।Edited By: Naveen R Rangiyal