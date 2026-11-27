विधायक पुत्र रुद्राक्ष शक्‍ला के खजराना मंदिर गर्भगृह में एंट्री पर प्रशासन सख्‍त, पुजारी समेत 5 लोगों पर होगा एक्‍शन

खजराना मंदिर के गर्भगृह में विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला के नियमों का उल्लंघन कर प्रवेश व दर्शन करने के मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस मामले में रुद्राक्ष शुक्ला और खजराना मंदिर प्रबंधन के पुजारी सहित पांच लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मंदिर के गर्भगृह की व्यवस्था देखने वाले पुजारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंदिर के सुरक्षा अधिकारी रवि प्रकाश पर एक्शन होगा।दरअसल, रुद्राक्ष शुक्‍ला का खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का एक वीडियो सामने आया है। गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। विशेष अनुमति मिलने पर ही यहां दर्शन किए जा सकते हैं। इससे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में नियमों के उल्लंघन को लेकर रुद्राक्ष पर एक साल तक वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन की रोक लगाई जा चुकी है। अब खजराना मंदिर के वीडियो ने एक बार फिर मंदिरों में वीआईपी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक रुद्राक्ष के नियम विरुद्ध खजराना मंदिर गर्भ गृह में प्रवेश करने की बात सामने आई है। यह तय नियमों का उल्लंघन है। उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।बता दें कि कलेक्टर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मंदिर प्रबंधक घनश्याम शुक्ला और सहायक प्रबंधक गौरीशंकर मिश्रा को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जिस समय रूद्राक्ष शुक्ला गर्भगृह में गए थे उस समय डयूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मी को बर्खास्त किया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह की पूजा व्यवस्था देखने वाले पुजारी भट्ट परिवार के दोनों पंडितों को तलब किया गया है। उनसे इस घटना पर स्पटीकरण मांगा जाएगा।बता दें कि रूद्राक्ष शुक्ला के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मामला सामने आने के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। पुजारी सहित चार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश है। सुरक्षा एजेंसी पर आर्थिक जुर्माना लगेगा और ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त किया जाएगा। मंदिर के गर्भ गृह में कोविड के समय से दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। विशेष अनुमति पर ही गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है।क्षेत्र क्रमांक 3 के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला एक बार फिर मंदिर के नियमों के उल्लंघन को लेकर चर्चा में हैं। एक बहुप्रसारित वीडियो में दावा किया गया है कि बुधवार रात विधायक पुत्र शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद रुद्राक्ष न केवल गर्भगृह में दाखिल हुए, बल्कि भगवान की प्रतिमा और पुजारी के साथ रील भी बनाई।वहीं दूसरी तरफ विधायक ने इसे पुराना वीडियो बताते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि रुद्राक्ष वीडियो में गर्भगृह में नजर आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कलेक्टर, अधिकारी और कई मंत्री भी खजराना गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी गर्भगृह में दाखिल नहीं हुआ। कुछ दिन पहले विधायक पुत्र उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी दाखिल हुए थे और वहां फोटो खिंचवाए थे। इस मामले में महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई हुई थी।बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में रुद्राक्ष शुक्ला ने प्रतिबंध के बावजूद रील बनाई थी और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने, फोटो खींचने और वीडियो रील बनाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद रुद्राक्ष वीआईपी व्यवस्था के तहत दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के दौरान उन्होंने मंदिर के चांदी द्वार तक मोबाइल से रील बनवाई। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने के बजाय प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराते नजर आए थे। मामले के बाद मंदिर में वीआईपी और प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत उनके दर्शन करने पर एक साल की रोक लगा दी गई थी। अब वे आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में लगकर दर्शन कर सकते हैं।रुद्राक्ष शुक्ला का विवादों से पुराना नाता रहा है। करीब दो साल पहले देवास में मंदिर बंद होने के बाद दर्शन करने पहुंचे रुद्राक्ष का पुजारी से विवाद हो गया था। इस मामले में उनके खिलाफ देवास में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें थाने में भी पेश होना पड़ा था।