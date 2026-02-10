एन.एस.एस. के 70 छात्रों ने जिम्मी मगिलिगन सेंटर आकर 'इको-फ्रेंडली' जीवन सीखा

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इंदौर से राष्ट्रीय सेवा शिविर के 70 छात्र अपने शिक्षकों, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. चेतन सराठे, प्रो. संगीता डुडबे, प्रो. पूजा सोलंकी, प्रबंधन समिति के सदस्यगण और हर्ष नगर के साथ शैक्षणिक भ्रमण पर सनावदिया स्थित जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आए।





सेंटर की संस्थापिका पद्मश्री डॉ. श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन ने उनका सस्नेह स्वागत कर, अपना और उनकी 1/2 एकड़ निजी ज़मीन पर उनके पति स्वर्गीय जिम्मी मगिलिगन द्वारा प्राकृतिक साधनों से सस्टेनेबल जीवन जीने के लिए, बनाए गए पूर्णतय इको-फ्रेंडली आवासीय भवन 'गिरिदर्शन' दिखाया।

इसके बाद अपने पति के आकस्मिक निधन के बाद पिछले 15 साल में इस भवन के चारों तरफ जैवविविधता से ओतप्रोत, हरे भरे फल फूलों से लदे हुए पेड़ों पर आनन्दित पक्षी, रसायनमुक्त गेहूं-चने, सब्ज़िया, औषधीय पौधे, शुद्ध हवा, शुद्ध मिटटी, शुद्ध पानी की जानकारी देती जनक दीदी के साथ सभी ने शैक्षणिक भ्रमण का आनंद लिया।

भ्रमण के दौरान जनक दीदी ने स्वयं प्रतिभागियों को अपने पूर्णतः जैविक एवं रसायनमुक्त परिसर का अवलोकन कराया। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि वर्ष 1985 में चंडीगढ़ छोड़ कर बहाई पायनियर के नाते उन्होंने आदिवासी लडकियों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में बरली संस्थान बनाने के लिए 6 एकड़ बंजर भूमि को अपने पति के सहयोग से निरंतर परिश्रम, संकल्प एवं दूरदृष्टि से हरे-भरे, आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण-संरक्षक मॉडल स्थापित कर 26 साल बाद सेवानिवृत्त होकर सनावादिया में यह 1/2 एकड़ ज़मीन ने उन्हें सस्टेनेबल बनाया है।

उन्होंने सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए परिसर में स्थापित सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की जानकारी दी, जिसके माध्यम से 19 सोलर स्ट्रीट लाइटें संचालित होती हैं तथा लगभग 50 आदिवासी परिवारों को विद्युत सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 1988 से वे जर्मनी निर्मित पैराबोलिक सौर कुकर का उपयोग कर रही हैं, जिसके माध्यम से बिना बिजली एवं बिना प्रदूषण के भोजन तैयार किया जाता है।

जनक दीदी ने स्वयंसेवकों को जैविक खेती, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा औषधीय पौधों के महत्व के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। उन्होंने रसायनमुक्त जीवनशैली अपनाने तथा दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक परिवर्तन लाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की प्रेरणा दी।

अपने उद्बोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में परिलक्षित होती है। उनके प्रेरणादायी विचारों से प्रभावित होकर स्वयंसेवकों ने संकल्प लिया कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण-संरक्षण एवं रसायनमुक्त जीवनशैली को अपनाने का प्रयास करेंगे। उनके कार्यक्रम अधिकारी ने जनक दीदी को धन्यवाद देते हुए कहा 'आज राष्ट्रीय सेवा छठवें दिवस का यह शैक्षणिक भ्रमण स्वयंसेवकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी, ज्ञानवर्धक एवं व्यवहारिक अनुभव सिद्ध हुआ।'