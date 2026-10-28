इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की अवैध शराब से भरे 2 ट्रक जब्त, जीएसटी और आबकारी विभाग ने दबोचा

इंदौर में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बायपास पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ रुपए कीमत की अवैध शराब से भरे दो ट्रक जब्त किए हैं। टैक्स चोरी और अवैध शराब सिंडिकेट के लिहाज से इसे बड़ी खबर माना जा रहा है। मंगलवार देर रात जीएसटी खुफिया महानिदेशालय और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर शराब माफिया की कमर तोड़ दी है।दरअसल अधिकारियों की टीम ने बायपास के पास पत्थर मुंडला इलाके में तगड़ी घेराबंदी करके दो विशाल ट्रकों को रोक लिया। जब ट्रकों की जांच की गई तो उनके अंदर से ‘श्री गोल्ड कॉइन’ ब्रांड की लगभग 3,000 पेटी अवैध शराब बरामद हुई जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है।विभागीय सूत्रों के मुताबिक संयुक्त टीम को काफी दिनों पहले से ही गुप्त सूचना मिल रही थी कि इंदौर के रास्ते शराब की बहुत बड़ी खेप कहीं बाहर खपाने या फिर टैक्स चोरी करके स्थानीय बाजार में बेचने की तैयारी चल रही है।जानकारी के मिलने के बाद DGGI और आबकारी की विशेष टीमें पिछले सात दिनों से लगातार संदिग्ध गाड़ियों पर नजर बनाए हुए थीं। मंगलवार की रात को जैसे ही दोनों ट्रकों ने बायपास से पत्थर मुंडला की तरफ मोड़ लिया वैसे ही अधिकारियों की टीम ने अचानक दबिश देकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।जब ट्रकों को रोका गया, तो शुरुआत में ड्राइवरों ने झूठ बोलकर अफसरों को गुमराह करने की कोशिश की कि गाड़ियों में सामान्य सामान लदा हुआ है। लेकिन अधिकारियों को पूरा शक था इसलिए उन्होंने तुरंत ट्रकों पर बंधी तिरपाल हटवाकर बारीकी से तलाशी लेना शुरू कर दिया। जैसे ही तिरपाल हटी अधिकारियों के भी होश उड़ गए क्योंकि पूरे ट्रक शराब की पेटियों से ठसाठस भरे पड़े थे। दोनों गाड़ियों से ‘श्री गोल्ड कॉइन’ ब्रांड की 3000 से भी ज्यादा पेटियां बाहर निकाली गईं जिन्हें देखकर कार्रवाई करने आई टीम भी हैरान रह गई।अधिकारियों ने जब ट्रकों के चालकों से शराब ले जाने से जुड़े वैध कागज, ई-वे बिल या कोई भी सरकारी परमिट दिखाने को कहा तो वे एक भी जायज दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। चालकों के पास कोई भी कागज न होने से यह साफ हो गया कि यह पूरी खेप अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी।इसके तुरंत बाद टीम ने पूरी की पूरी शराब और दोनों ट्रकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने कब्जे में ले लिया। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़े जाने के बाद से ही पूरे शराब माफिया और टैक्स चोरी करने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है।