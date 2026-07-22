क्षितिज साहित्य संस्था द्वारा वर्ष 2026 के सम्मान घोषित

लघुकथा विधा के संवर्धन और संरक्षण के लिए चार दशकों से निरंतर समर्पित 'क्षितिज साहित्य संस्था' ने वर्ष 2026 के लिए अपने प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। संस्था के सचिव दीपक गिरकर द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, देश और प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को आगामी 15 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले भव्य वार्षिक समारोह में अलंकृत किया जाएगा।

वर्ष 1983 से हिंदी लघुकथा के विकास और नए रचनाकारों को मंच प्रदान करने में जुटी प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था 'क्षितिज साहित्य संस्था' ने वर्ष 2026 के सम्मान पाने वालों की सूची जारी की है। संस्था के सचिव दीपक गिरकर ने बताया कि चयन समिति की अनुशंसा पर विभिन्न श्रेणियों में साहित्यकारों का चयन किया गया है।

वर्ष 2026 के प्रमुख सम्मान प्राप्तकर्ता

क्षितिज लघुकथा शिखर सम्मान 2026 : पवन शर्मा (जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा)

क्षितिज लघुकथा समालोचना सम्मान 2026 : नेतराम भारती (गाज़ियाबाद)

प्रदेश स्तरीय क्षितिज लघुकथा समग्र सम्मान 2026 : डॉ. वसुधा गाडगिल (इंदौर)

क्षितिज लघुकथा नवलेखन सम्मान 2026 : विजय सिंह चौहान (इंदौर)

15 नवंबर को होगा भव्य आयोजन

सचिव श्री दीपक गिरकर ने बताया कि ये सभी सम्मान 15 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले संस्था के वार्षिक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। इन प्रमुख सम्मानों के अतिरिक्त, देश एवं मध्य प्रदेश के अन्य वरिष्ठ साहित्यकारों को भी उनके उल्लेखनीय साहित्यिक अवदान के लिए समारोह के दौरान विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।