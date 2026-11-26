फूटी कोठी सब्जी मंडी विवाद में जीतू पटवारी का ऐलान, कहा कल मंडी पहुंचकर खुद दुकानें लगवाएंगे

इंदौर के फूटी कोठी सब्जी मंडी विवाद में अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एंट्री की है। उन्‍होंने ऐलान क‍िया है क‍ि वे शुक्रवार शाम 4 बजे फूटी कोठी चौराहे पहुंचेंगे। यहां सब्जी विक्रेताओं के साथ खड़े होकर फूटी कोठी फ्लाईओवर के नीचे दुकानें लगवाएंगे। पटवारी के इस कदम से सब्जी व्यापारियों के समर्थन में चल रहे कांग्रेस के आंदोलन को नई दिशा मिलने की संभावना है।शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि नगर निगम ने फूटी कोठी चौराहे के पास लगने वाली सब्जी मंडी के विक्रेताओं को हटाकर चंदन नगर के पास दुकानें लगाने के लिए कहा है। इससे व्यापारियों को काफी दूर जाना पड़ेगा। चौकसे का आरोप है कि कार्रवाई से पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सब्जी मंडी को फूटी कोठी ब्रिज के नीचे शिफ्ट करने की घोषणा की थी, लेकिन अब निगम अपनी ही घोषणा से पीछे हट रहा है।चौकसे ने आरोप लगाया कि सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में आवाज उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को इस मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट को जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि व्यापारियों के हित में आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई से आंदोलन और तेज होगा।बुधवार को नगर निगम की रिमूवल टीम और पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे लगी सब्जी की दुकानों को हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान विरोध करने पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट, समाजसेवी प्रहलाद पांडे सहित अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था।पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कार्रवाई के दौरान हुए घटनाक्रम के कुछ वीडियो पटवारी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए थे। अब शुक्रवार को पटवारी खुद मंडी पहुंचकर सब्जी विक्रेताओं के साथ दुकानें लगवाने के लिए खड़े होंगे। कांग्रेस इसे प्रभावित व्यापारियों के समर्थन में अपनी सक्रिय भागीदारी के तौर पर पेश कर रही है।